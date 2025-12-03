Trump diz que fará "ataques terrestres a narcoterroristas em breve", sem citar Venezuela
Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3), o presidente dos EUA declarou que seguirá apoiando a "decisão de neutralizar embarcações de drogas"
O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que os EUA farão ataques terrestres a narcoterroristas em breve, mas sem citar diretamente a Venezuela.
"Apoio a decisão de neutralizar embarcações de drogas", disse ele em coletiva de imprensa, fazendo referência ao recentes ataques militares no mar do Caribe e nos arredores da América Latina.
Sobre a guerra da Ucrânia, o republicano comentou que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, teve uma reunião "razoavelmente boa" o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira (2). "Vamos ver o que acontece; minha impressão da reunião é que Putin quer acabar a guerra", acrescentou.
O presidente dos EUA ainda pontuou que a segunda fase de plano de paz em Gaza será implementado, apesar das acusações de Israel de violação do cessar-fogo.
À respeito do comércio, Trump disse que pode deixar o USMCA expirar ou fazer outro acordo com o México e o Canadá.
Suspensão de pedidos de imigração
O governo Trump suspendeu todos os pedidos de imigração para pessoas de 19 países que tiveram viagens proibidas no início deste ano, como parte de amplas mudanças na imigração após o ataque a tiros contra dois soldados da Guarda Nacional.
As alterações foram detalhadas em um memorando publicado na terça-feira (2), no site do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA, a agência responsável por processar e aprovar todos os pedidos de benefícios de imigração.
A suspensão paralisa uma gama de decisões relacionadas à imigração, como pedidos de green card ou naturalizações para imigrantes dos 19 países que o governo Trump descreveu como de alto risco, países esses que já estavam sujeitos a restrições de viagem desde junho.
Veja quais são:
- Afeganistão
- Chade
- República do Congo
- Eritreia
- Guiné Equatorial
- Haiti
- Irã
- Iêmen
- Líbia
- Mianmar
- Somália
- Sudão
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Serra Leoa
- Togo
- Turcomenistão
- Venezuela
A suspensão significa que imigrantes que já estão nos EUA, independentemente de quando chegaram, serão submetidos a uma análise mais rigorosa.
O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos afirmou que realizará uma revisão completa de todos os "pedidos de benefícios aprovados" para imigrantes que entraram no país durante o governo Biden.
A agência citou o tiroteio contra dois soldados da Guarda Nacional por um suspeito de nacionalidade afegã como motivo para a pausa e o aumento da vigilância sobre pessoas desses países. O presidente Donald Trump havia determinado a revisão dos green cards para cidadãos dos 19 países um dia após o ataque. Um soldado da Guarda Nacional foi morto e outro ficou ferido no tiroteio ocorrido na semana do Dia de Ação de Graças, perto da Casa Branca.
No memorando, a agência afirmou que, dentro de 90 dias, criará uma lista prioritária de imigrantes para análise e, se necessário, encaminhamento às autoridades de imigração ou a outras agências de aplicação da lei.