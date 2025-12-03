Previsão do tempo: Calor ganha força nesta quarta (3) em Pernambuco com manhã abafada e tarde mais seca no interior
Inmet aponta manhã úmida no litoral e queda acentuada da umidade no Sertão durante a tarde, enquanto a Apac mantém o dia sem previsão de chuva
A quarta-feira (3) começa abafada em Pernambuco, com muita umidade no litoral e previsão de ar mais seco no interior ao longo do dia, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A Apac mantém previsão de tempo totalmente seco em todas as regiões do estado. Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e Sertão passam o dia sem registro de precipitação.
Previsões para o estado
O Inmet indica que Recife oscila entre 24 e 32 graus, com cerca de 90% de umidade pela manhã. Carpina chega a 33 graus após mínima de 23. Em Caruaru, as temperaturas variam de 19 a 32 graus, com ar mais úmido no início do dia.
Vitória de Santo Antão registra 22 a 31 graus. Petrolina alcança 35 graus, com umidade em torno de 30% pela tarde. Serra Talhada chega aos 37 graus e mantém apenas 20% de umidade nos horários mais quentes.
O dia segue com calor concentrado no interior e sensação de abafamento no litoral, sem previsão de mudança no padrão até o fim da tarde.
