Previsão do tempo: Calor ganha força nesta quarta (3) em Pernambuco com manhã abafada e tarde mais seca no interior

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inmet aponta manhã úmida no litoral e queda acentuada da umidade no Sertão durante a tarde, enquanto a Apac mantém o dia sem previsão de chuva

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (3) começa abafada em Pernambuco, com muita umidade no litoral e previsão de ar mais seco no interior ao longo do dia, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Apac mantém previsão de tempo totalmente seco em todas as regiões do estado. Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e Sertão passam o dia sem registro de precipitação.

"Obrigada, presidente, por não desistir de Pernambuco", diz Raquel

"Obrigada, presidente, por não desistir de Pernambuco", diz Raquel MPF pede anulação de licença ambiental da Petrobras no pré-sal Leia Também

Previsões para o estado



O Inmet indica que Recife oscila entre 24 e 32 graus, com cerca de 90% de umidade pela manhã. Carpina chega a 33 graus após mínima de 23. Em Caruaru, as temperaturas variam de 19 a 32 graus, com ar mais úmido no início do dia.

Vitória de Santo Antão registra 22 a 31 graus. Petrolina alcança 35 graus, com umidade em torno de 30% pela tarde. Serra Talhada chega aos 37 graus e mantém apenas 20% de umidade nos horários mais quentes.

O dia segue com calor concentrado no interior e sensação de abafamento no litoral, sem previsão de mudança no padrão até o fim da tarde.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />