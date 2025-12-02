Previsão do tempo: Tempo segue firme em Pernambuco nesta terça (2) com variação de calor entre litoral e Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apac prevê chuva fraca apenas no litoral norte e no Recife nesta terça, enquanto o interior mantém tempo seco e temperaturas elevadas ao longo do dia

Clique aqui e escute a matéria

A terça-feira (2) começa estável na maior parte do estado, com chance apenas de chuva leve no litoral e predomínio de sol no Agreste e no Sertão, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas permanecem elevadas em todas as regiões, principalmente no Sertão pernambucano.

Segundo dados meteorológicos, é indicado chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul ao longo do dia.

No Agreste e no Sertão, a previsão é de tempo sem precipitações, mantendo o padrão seco observado nos últimos dias.

No governo Jair Bolsonaro, a solução planejada era vender a refinaria

No governo Jair Bolsonaro, a solução planejada era vender a refinaria Vítimas de incêndio na Caxangá são sepultadas sob forte comoção e pedidos de justiça Leia Também

Temperaturas nas cidades

Em Recife, os termômetros variam entre 24 e 32 graus, com umidade acima de 80% pela manhã. Carpina registra 23 a 33 graus, enquanto Caruaru chega aos 33 após mínima de 18 graus e umidade muito alta no início do dia.

Em Vitória de Santo Antão, a oscilação fica entre 22 e 32 graus. No Sertão, Petrolina apresenta valores entre 22 e 36 graus. Serra Talhada chega aos 37 graus e mantém apenas 20% de umidade nas horas mais quentes da tarde, ampliando a sensação de ar muito seco.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

