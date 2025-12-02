Previsão do tempo: Tempo segue firme em Pernambuco nesta terça (2) com variação de calor entre litoral e Sertão
Apac prevê chuva fraca apenas no litoral norte e no Recife nesta terça, enquanto o interior mantém tempo seco e temperaturas elevadas ao longo do dia
A terça-feira (2) começa estável na maior parte do estado, com chance apenas de chuva leve no litoral e predomínio de sol no Agreste e no Sertão, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas permanecem elevadas em todas as regiões, principalmente no Sertão pernambucano.
Segundo dados meteorológicos, é indicado chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul ao longo do dia.
No Agreste e no Sertão, a previsão é de tempo sem precipitações, mantendo o padrão seco observado nos últimos dias.
Temperaturas nas cidades
Em Recife, os termômetros variam entre 24 e 32 graus, com umidade acima de 80% pela manhã. Carpina registra 23 a 33 graus, enquanto Caruaru chega aos 33 após mínima de 18 graus e umidade muito alta no início do dia.
Em Vitória de Santo Antão, a oscilação fica entre 22 e 32 graus. No Sertão, Petrolina apresenta valores entre 22 e 36 graus. Serra Talhada chega aos 37 graus e mantém apenas 20% de umidade nas horas mais quentes da tarde, ampliando a sensação de ar muito seco.
