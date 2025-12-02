fechar
Pernambuco | Notícia

Recife recebe seminário sobre emergência climática e desenvolvimento no Nordeste nesta quarta (3)

Evento gratuito acontece nesta quarta-feira (3), no auditório do Sintepe, e debate temas como desertificação, energia limpa e justiça climática.

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 16:32
Seminário no Recife debaterá relação da emergência climática com o nordeste brasileiro
Seminário no Recife debaterá relação da emergência climática com o nordeste brasileiro - Divulgação

A Fundação Perseu Abramo realiza, nesta quarta-feira (3), o seminário “Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste”. O evento acontece a partir das 18h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

O encontro reunirá pesquisadores, especialistas e militantes da área ambiental para debater o desenvolvimento sustentável e as adaptações necessárias para a região.

Entre os temas confirmados na pauta estão a justiça climática nas cidades, o avanço da desertificação, a sociobioeconomia e o incentivo à energia limpa.

A mesa de debates contará com a presença de Paulo Okamoto, presidente da Fundação, Felipe Cury (secretário de Habitação do Recife), Roberto Montezuma (arquiteto e professor da UFPE), Aldrin Perez Marin (especialista em desertificação), João Cumarú (especialista em energia limpa) e Luciana Florêncio (advogada e ativista).

Divulgação
Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo - Divulgação

Vulnerabilidade e dados da região

A escolha do Recife para sediar o evento considera a condição da capital pernambucana, apontada em estudos como uma das cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar e aos efeitos diretos das mudanças climáticas.

O seminário também traz dados de uma pesquisa do Instituto Clima e Sociedade (ICS). O levantamento aponta que 31% dos nordestinos afirmam já ter sido diretamente impactados por eventos climáticos extremos, índice superior à média nacional de 23%.

Apesar do impacto, o estudo revela que mais da metade dos entrevistados nunca ouviu falar em "adaptação climática", o que reforça a necessidade do diálogo proposto pelo encontro.

Como participar

Para participar do evento presencial, é necessário realizar a inscrição prévia através de formulário online. O conteúdo do seminário será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo.

SERVIÇO

  • Seminário "Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste"
  • Data: Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
  • Horário: A partir das 18h
  • Local: Auditório do Sintepe (Rua General José Semeão, 41, Boa Vista – Recife/PE)
  • Inscrições: Link para o formulário

