Recife recebe seminário sobre emergência climática e desenvolvimento no Nordeste nesta quarta (3)
Evento gratuito acontece nesta quarta-feira (3), no auditório do Sintepe, e debate temas como desertificação, energia limpa e justiça climática.
A Fundação Perseu Abramo realiza, nesta quarta-feira (3), o seminário “Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste”. O evento acontece a partir das 18h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), no bairro da Boa Vista, centro do Recife.
O encontro reunirá pesquisadores, especialistas e militantes da área ambiental para debater o desenvolvimento sustentável e as adaptações necessárias para a região.
Entre os temas confirmados na pauta estão a justiça climática nas cidades, o avanço da desertificação, a sociobioeconomia e o incentivo à energia limpa.
A mesa de debates contará com a presença de Paulo Okamoto, presidente da Fundação, Felipe Cury (secretário de Habitação do Recife), Roberto Montezuma (arquiteto e professor da UFPE), Aldrin Perez Marin (especialista em desertificação), João Cumarú (especialista em energia limpa) e Luciana Florêncio (advogada e ativista).
Vulnerabilidade e dados da região
A escolha do Recife para sediar o evento considera a condição da capital pernambucana, apontada em estudos como uma das cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar e aos efeitos diretos das mudanças climáticas.
O seminário também traz dados de uma pesquisa do Instituto Clima e Sociedade (ICS). O levantamento aponta que 31% dos nordestinos afirmam já ter sido diretamente impactados por eventos climáticos extremos, índice superior à média nacional de 23%.
Apesar do impacto, o estudo revela que mais da metade dos entrevistados nunca ouviu falar em "adaptação climática", o que reforça a necessidade do diálogo proposto pelo encontro.
Como participar
Para participar do evento presencial, é necessário realizar a inscrição prévia através de formulário online. O conteúdo do seminário será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo.
SERVIÇO
- Seminário "Emergência Climática, Preservação e Desenvolvimento no Nordeste"
- Data: Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
- Horário: A partir das 18h
- Local: Auditório do Sintepe (Rua General José Semeão, 41, Boa Vista – Recife/PE)
- Inscrições: Link para o formulário