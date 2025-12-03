Para reduzir déficit, nova turma da Polícia Civil de Pernambuco começa formação
Foram convocados 476 aprovados para preencher vagas de agentes, escrivães e delegados. Aula inaugural ocorreu nesta quarta-feira (3)
Clique aqui e escute a matéria
Para reduzir o déficit histórico de profissionais da segurança pública, a Polícia Civil de Pernambuco deu início à formação de mais uma turma de aprovados para os cargos de agentes, escrivães e delegados. A aula inaugural foi realizada nesta quarta-feira (3), no Recife.
Trata-se da segunda turma de formação da Polícia Civil da gestão da governadora Raquel Lyra, que marcou presença e deu boas-vindas aos alunos.
"Já estamos estudando novo concurso para lançarmos o mais breve possível, para que não haja lacunas como houve durante esses últimos anos em Pernambuco", declarou a governadora.
Ao todo, 476 aprovados deram início ao curso de formação, sendo 268 agentes, 157 escrivães e 51 delegados.
Com 900 horas-aula, o curso é coordenado pela Escola Superior de Polícia Civil e pela Academia Integrada de Defesa Social (Acides) e inclui conteúdos técnicos, éticos e operacionais. A formação deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.
A primeira turma do atual concurso concluiu as aulas no mês passado. Ingressaram na Corporação 231 agentes, 141 escrivães e 51 delegados.