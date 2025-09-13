Eletrobras e Receita Federal utilizam tecnologias do Google Cloud para desenvolver soluções com o uso de IA
Empresa de energia anunciou projeto para a previsão meteorológica de áreas de usinas, enquanto a RF utiliza o Gemini para automatizar inspeções
Com o objetivo de ampliar a capacidade de prever eventos climáticos e orientar as tomadas de decisão da operação, a Eletrobras anunciou um projeto, com base nas tecnologias do Google Cloud, para o uso de inteligência artificial (IA) na previsão meteorológica de áreas de influência de usinas, linhas de transmissão e ativos da empresa de energia no Brasil.
O projeto, pioneiro no mundo no uso do WeatherNext (clima próximo, tradução livre), um modelo de IA desenvolvido pela Google DeepMind, trará mais confiabilidade e segurança no fornecimento de energia pela Eletrobras, uma vez que o modelo será capaz de, através da IA, antecipar a incidência de chuvas e rajadas de vento em pontos geográficos específicos.
“No Google Cloud trabalhamos com empresas de energia para fornecer o gerenciamento de dados,
IA e computação de alto desempenho necessários para ajudar os líderes do setor a transformar seus negócios. Esse projeto junto à Eletrobras é um exemplo de como estamos ajudando as empresas de energia a lidar com desafios importantes, como o aumento da demanda, condições climáticas extremas e a necessidade de construir produtos inovadores, além de operar com mais eficiência”, destaca Leo Almeida, Head de Energia e Utilidades, Google Cloud Brasil.
O WeatherNext Graph opera atualmente com mais de 1 milhão de pontos de análise globais, prevendo variáveis como temperatura, vento, pressão e umidade em diferentes níveis atmosféricos. A aplicação tecnológica reproduz até cinco camadas da atmosfera e combina informações de imagens de satélites, radares e estações meteorológicas com algoritmos de IA para a análise dos dados.
“Esse projeto representa um avanço importante na previsão do tempo. O WeatherNext Graph é uma ferramenta de grande importância para a Eletrobras, porque amplia a capacidade da empresa de prever eventos climáticos extremos e permite um tempo mais rápido de tomada de decisão de ações como deslocamentos de equipes e manutenções preventivas. Essa parceria com o Google Cloud é um marco relevante na busca da Eletrobras por soluções cada vez mais inovadoras para a sua operação, garantindo maior confiabilidade aos nossos sistemas e beneficiando, na ponta, o consumidor final”, afirma Lucas Pinz, diretor de Centros de Excelência Digitais da Eletrobras.
IA do Google Cloud auxilia Receita Federal
A Receita Federal utilizou o modelo de IA generativa do Google, o Gemini, para desenvolver uma solução que automatiza a inspeção de bagagens e pacotes internacionais, agilizando a liberação das compras, evitando a entrada de itens irregulares no país e garantindo o controle aduaneiro. Com uma média de 800 mil remessas diárias ao Brasil, as compras internacionais aguardavam até dois meses para serem entregues e após a implantação da tecnologia do Google Cloud, alguns produtos agora chegam na residência das pessoas em menos de 1 semana.
A automatização faz parte do Programa Remessa Conforme e teve início em dezembro de 2024 no
Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com a IA do Google Cloud integrada aos equipamentos de raio-x, a solução consegue, inclusive, identificar objetos suspeitos ou com entrada irregular no Brasil, como: armas, peças de carro, produtos médicos, drogas, entre outros, notificando o operador sobre alguma irregularidade.
Além disso, o próprio fiscal da Receita Federal pode fazer perguntas específicas à IA, utilizando a linguagem natural, sem a necessidade de códigos. Por exemplo: ‘Existe alguma arma nessa mala?’
Com um alto volume de encomendas chegando ao País diariamente, a lentidão na averiguação também impactava no recolhimento dos impostos, isso porque se exigia o pagamento do tributo apenas depois da ação de fiscalização. Como resultado, muitos produtos acabavam sendo entregues sem a cobrança tanto do Imposto de Importação (60%), quanto do ICMS, por falta de estrutura.
A solução do Google Cloud também impactou positivamente no recolhimento dos impostos, isso porque, com a maior celeridade nas fiscalizações, a Receita Federal implementou alguns benefícios para o consumidor e criou um programa de adesão voluntária para as plataformas de comércio eletrônico. O Imposto de Importação para produtos de até 50 dólares foi reduzido de 60% para 20%. Mercadorias acima desse valor têm um desconto de 20 dólares no pagamento final, enquanto que as plataformas de e-commerce podem voluntariamente aderir ao programa da Receita Federal para enviar informações antecipadas de compras internacionais.