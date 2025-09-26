Receita Federal retém mais dois navios com R$ 290 milhões em diesel importado no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda fase da Operação Cadeia de Carbono apreendeu mais de 90 milhões de litros de óleo diesel e 115 toneladas de aditivos químicos

A Receita Federal anunciou, nesta sexta-feira (26), a retenção de mais dois navios cargueiros que transportavam óleo diesel importado, com destino a terminais de armazenamento no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Cadeia de Carbono, iniciada na semana passada.

Nesta segunda fase da operação, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, com valor estimado em mais de R$ 290 milhões. Além do combustível, também foram apreendidos contêineres com cerca de 115 toneladas de compostos químicos, que seriam utilizados como aditivos.

Todo o material retido agora passará por uma perícia técnica para que sua composição e suas características sejam avaliadas, em busca de possíveis irregularidades.

Endurecimento das regras e fiscalização

A operação ocorre um dia após a Receita Federal divulgar novas e mais rígidas regras para a importação de combustíveis no país. As novas normas visam dificultar a atuação de empresas de baixa conformidade no setor, que são suspeitas de práticas fraudulentas.

Além das retenções, a Receita Federal também apoiou uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em uma refinaria, para verificar se a unidade está cumprindo as regulações do setor.

A Operação Cadeia de Carbono busca combater esquemas de sonegação e adulteração no bilionário mercado de combustíveis do Brasil.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

