Receita Federal retém mais dois navios com R$ 290 milhões em diesel importado no Rio de Janeiro
Segunda fase da Operação Cadeia de Carbono apreendeu mais de 90 milhões de litros de óleo diesel e 115 toneladas de aditivos químicos
A Receita Federal anunciou, nesta sexta-feira (26), a retenção de mais dois navios cargueiros que transportavam óleo diesel importado, com destino a terminais de armazenamento no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Cadeia de Carbono, iniciada na semana passada.
Nesta segunda fase da operação, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, com valor estimado em mais de R$ 290 milhões. Além do combustível, também foram apreendidos contêineres com cerca de 115 toneladas de compostos químicos, que seriam utilizados como aditivos.
Todo o material retido agora passará por uma perícia técnica para que sua composição e suas características sejam avaliadas, em busca de possíveis irregularidades.
Endurecimento das regras e fiscalização
A operação ocorre um dia após a Receita Federal divulgar novas e mais rígidas regras para a importação de combustíveis no país. As novas normas visam dificultar a atuação de empresas de baixa conformidade no setor, que são suspeitas de práticas fraudulentas.
Além das retenções, a Receita Federal também apoiou uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em uma refinaria, para verificar se a unidade está cumprindo as regulações do setor.
A Operação Cadeia de Carbono busca combater esquemas de sonegação e adulteração no bilionário mercado de combustíveis do Brasil.
(Com informações do Estadão Conteúdo).
