É falso que Receita Federal vai notificar adultos que moram com os pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação", diz a nota

Clique aqui e escute a matéria

A Receita Federal alertou a população no último domingo (21) sobre notícias falsas que têm sido divulgadas nas redes sociais envolvendo o órgão.

A informação desmentida era de que a Receita passaria a notificar, a partir do próximo ano, pessoas adultas que moram com os pais.

De acordo com as notícias disseminadas, a partir de dados do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e Urbanos (Cinter), o órgão utilizaria a inteligência artificial para identificar adultos que moram em imóveis de terceiros sem um contrato formal ou sem declarar que pagam aluguel.

“Isso não existe, nem faz o menor sentido”, destacou a Receita.

Publicado no último mês de agosto, o CIB é uma medida que regulamenta o compartilhamento de informações entre cartórios e tem o objetivo de criar um cadastro com um código identificador único, válido em todo território nacional, para cada unidade imobiliária.

Veja a nota oficial da Receita Federal:

“Têm circulado nas redes sociais notícias falsas afirmando que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026.

A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido.

Isso não existe, nem faz o menor sentido.

Não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação.”

