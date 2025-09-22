fechar
Política | Notícia

É falso que Receita Federal vai notificar adultos que moram com os pais

"Não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação", diz a nota

Por JC Publicado em 22/09/2025 às 12:52
Receita Federal desmente boato espalhado nas redes sociais
Receita Federal desmente boato espalhado nas redes sociais - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Receita Federal alertou a população no último domingo (21) sobre notícias falsas que têm sido divulgadas nas redes sociais envolvendo o órgão.

A informação desmentida era de que a Receita passaria a notificar, a partir do próximo ano, pessoas adultas que moram com os pais.

De acordo com as notícias disseminadas, a partir de dados do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e Urbanos (Cinter), o órgão utilizaria a inteligência artificial para identificar adultos que moram em imóveis de terceiros sem um contrato formal ou sem declarar que pagam aluguel.

“Isso não existe, nem faz o menor sentido”, destacou a Receita.

Publicado no último mês de agosto, o CIB é uma medida que regulamenta o compartilhamento de informações entre cartórios e tem o objetivo de criar um cadastro com um código identificador único, válido em todo território nacional, para cada unidade imobiliária.

Veja a nota oficial da Receita Federal:

“Têm circulado nas redes sociais notícias falsas afirmando que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026.

A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido.

Isso não existe, nem faz o menor sentido.

Não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação.”

