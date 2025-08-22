Imposto de Renda: Receita libera consulta ao 4º lote da restituição nesta sexta-feira (22); veja como consultar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de 1,8 milhão de contribuintes vão receber R$ 2,92 bilhões; pagamento será feito em 29 de agosto diretamente na conta ou via Pix

A partir das 10h desta sexta-feira (22), quase 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 acertarão as contas com o Leão. É nesse horário que a consulta ao quarto (e penúltimo) lote de restituição deste ano vai ser liberada pela Receita Federal.

Os contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões. A maior parte do valor, de acordo com o Fisco, é destinada para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo. Este lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Como a restituição será distribuída?

Mesmo que não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram os procedimentos pré-preenchida e Pix em conjunto, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição em 2025. Todavia, as restituições destinadas a esse público foram pagas nos lotes anteriores. Veja como será a distribuição do quarto lote:

1.454.509 contribuintes sem prioridade;

312.915 contribuintes que usaram procedimentos em conjunto;

72.434 contribuintes de 60 a 79 anos;

22.841 contribuintes que a maior fonte de renda seja o magistério;

13.515 contribuintes acima de 80 anos;

7.821 contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental.

Veja como consultar o quarto lote da restituição do IRPF

A consulta poderá ser feita no site da Receita Federal na internet. O contribuinte só precisa clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em posteriormente, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

O que fazer se a restituição não for depositada?

O pagamento será feito em 29 de agosto, na chave Pix do tipo CPF ou na conta que o contribuinte informou na declaração do Imposto de Renda. Se a restituição não for depositada na conta informada na declaração, qualquer que seja o motivo (como no caso de conta desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta bancária que esteja em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição depois de um ano, deverá fazer o requerimento do valor também pelo e-CAC. Na página, o cidadão deve acessar o menu "Declarações e Demonstrativos", clicar em "Meu Imposto de Renda" e, depois, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

