Contratações do Banco do Nordeste em Pernambuco crescem 42% no primeiro semestre e passam de R$ 3,67 bilhões

Os valores das contratações contemplaram mais de 196 mil operações - que também cresceram (6,2%) - atendendo todos os segmentos da economia local

O Banco do Nordeste (BNB) fechou o primeiro semestre de 2025 com a contratação de R$ 3,67 bilhões, alta de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os valores contemplaram mais de 196 mil operações - que também cresceram (6,2%) – atendendo todos os segmentos da economia local.

De acordo com o superintendente do Banco em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, houve um aumento expressivo nas operações de longo prazo (41,1%) e nas de curto prazo (45,7%). "Isso demonstra que o BNB está olhando para todos os setores da economia estadual e levando crédito do pequeno ao grande empreendimento. Do mesmo jeito que financiamos operações com prazos de muitos anos, a exemplo da infraestrutura, também estamos chegando ao microempreendedor que possui um giro muito rápido em poucos meses", afirma.

As atividades que, tradicionalmente, oferecem muitas oportunidades de ocupação e renda no estado mantiveram grande participação nas contratações: microcrédito com R$ 995 milhões - sendo R$ 510 milhões nas áreas urbanas e R$ 485 milhões nas zonas rurais -, comércio e serviço (R$ 801,6 milhões), pecuária (R$ 580 milhões), infraestrutura (R$ 537 milhões) e micro e pequenas empresas (R$ 487 milhões).

“Estas áreas são grandes mobilizadoras de mão de obra, que implica em forte impacto do crédito do BNB no número de empregos, no pagamento de salários e de impostos. É um círculo virtuoso que ajuda a economia a girar”, analisa Hugo Luiz de Queiroz. Segundo dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 4 de agosto, Pernambuco fechou o primeiro semestre do ano com saldo de empregos formais de 25.366, resultado puxado pelo segmento de Comércio e Serviço.

FNE

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) respondeu por R$ 2,5 bilhões em crédito em Pernambuco no primeiro semestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 30,6% no volume contratado com esses recursos.

O Fundo, operado pelo BNB a partir de diretrizes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), é o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) na região.

A gerente executiva da superintendência do BNB, em Pernambuco, Jullyanna Rodrigues, explica que o FNE possui operações em todos os municípios pernambucanos. “Por menor que seja o município, o crédito chega até lá, pois é uma questão de diretriz da Sudene. Nossa área de pesquisa identifica qual potencial há naquele município e nós levamos o crédito”, explica.