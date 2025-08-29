Crime evoluiu da droga para a fintech e chegou aos fundos multimercado mostrando que tráfico virou porta de entrada de capital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quando no dia 15 de março, a Receita Federal revogou a portaria que ampliava o monitoramento de transações por PIX acima de R$ 5 mil por mês feitas via bancos digitais, fintechs e instituições de pagamento após onda de fake news, muita gente achou que o objetivo do governo era monitorar a movimentação dos cidadão com vistas a cobrar imposto de renda no futuro.



Não era. A Receita Federal e a Polícia Federal não estavam interessadas nos cidadão que se bancarizaram abrindo contas em fintechs a partir do PIX; Nem dos MEI e Pequenas e Micro Empresas que ganharam uma ferramenta de melhoria do seu capital de giro com a concentração de pagamento à vista.

Fake news

Mas a fake news - construída num vídeo bem produzido pelo deputado Nicolas Ferreira (PL-MG) - emplacou a maior vitória digital da oposição ao governo Lula em dois anos.



Nesta sexta-feira cumprindo mais 600 mandados de busca e apreensão a Receita Federal festejou silenciosamente a vitória de seu verdadeiro objetivo: identificar o caminho do dinheiro do crime organizado que desde 2022 descobrirá que o mesmo mecanismo que isenta os clientes de terem seus registros das movimentações de seus clientes à Receita Federal no PIX abriu uma avenida de oportunidades.



Policia Federal na Operação Carbono Oculto em São Paulo. - Divulgação

Lavagem de notas

Elas iam de lavagem de dinheiro das notas fiscais de combustível, passou para o registro e movimentação de negócios em fintechs até chegar a estruturação de fundos de investimentos que agora eram geridos pelos jovens de ternos bem cortados na Avenida Faria Lima, em São Paulo.



Segundo a Receita Federal, a utilização de fintechs pelo crime organizado objetiva aproveitar brechas na regulação desse tipo de instituição. Essas brechas impedem o rastreamento do fluxo dos recursos e a identificação pelos órgãos de controle e de fiscalização dos valores movimentados por cada um dos clientes da fintech de forma isolada.



Regularizar o lucro

Faz sentido. O grande problema hoje do crime organizado é regularizar o lucro. Com a digitalização das operações, toda operação financeira a partir de R$2 mil tem que ter um CPF acoplado. Um depósito de R$5 mil gera um token no sistema de captura de dados do Banco Central. Um depósito acima de R$10 precisa identificar a origem sob pena de a Receita Federal chamar a Polícia Federal para investigar. Numa fintech isso não existe.



Fintech é um termo amplo que inclui empresas que oferecem serviços financeiros usando tecnologia - e nem todas elas realizam atividades que exigem autorização do BC. Mesmo com a fiscalização reduzida em cima do segmento, dados oficiais já indicam a infiltração do crime no segmento.



Operação Carbono Oculto da Polícia Federal - Divulgação

Porta de recepção

Então, as fintechs acabaram sendo uma porta de recepção desse dinheiro. Até porque o modelo fintechs que atuam regularmente no mercado poderia ser capturado pelo crime. E elas se transformaram em verdadeiros operadores do crime organizado dentro do sistema financeiro. Controladas pelo crime algumas delas permitem a introdução do dinheiro ilícito no sistema.



No fundo, elas “bancarizaram” a atividade financeira das entidades criminosas. Ironicamente, a tecnologia para esconder as atividades criminosas feitas através de empresas de fachada ficou velha. O novo modelo de negócio do crime tem uma fintech.



Inovação tecnológica

Segundo as investigações, as empresas de “inovação tecnológica” operam a serviço de pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), as duas maiores facções criminosas do país.



Pelas estimativas dos investigadores, o conjunto de negócios que foi alvo da operação nesta quinta-feira (28) movimentou cerca de R$30 bilhões para o crime organizado. Os agentes têm mandados para bloquear R$1,4 bilhão.



PCC no Metanol

Um caso bem ilustrativo é o dos combustíveis que o PCC passou a trabalhar com metanol, nafta, gasolina, diesel e etanol evoluiu para controlar os elos da estrutura portuária, a formulação e o refino além da frota para o para transporte e distribuição, postos de abastecimento e a loja de conveniência. O Metanol é um solvente industrial e matéria-prima da produção de formol, inflamável e tóxico, mas tem características de combustível.



E porque fintechs? Exatamente porque elas estavam fora do rastreamento dos controles do Banco Central. O dinheiro de “clientes” das fintechs chegava ao mercado formal limpo e a partir daí entravam na economia.



Indo à forra

Claro que o governo está indo à forra seis meses depois. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad avisou que as fintechs terão que cumprir regras mais rigorosas com esta medida. Segundo ele, as fintechs, a partir de 1º de setembro terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos.



De qualquer forma, a investigação apresentada ontem mostra como o crime organizado evoluiu. Tradicionalmente o tráfico de drogas não gera riqueza para muita gente. No máximo, os líderes porque a própria visão do traficante não chegava a um nível mais sofisticado.



PCC com CV

O fato novo é que organizações como o PCC e Comando Vermelho passaram a ter negócios mais robustos que o tráfico. A necessidade de lavar o dinheiro ficou muito grande. Porque não dava mais para comprar imóveis.



Com o crescimento das atividades em cadeias produtivas completas como a do combustível, por exemplo, o negócio saiu do posto para voltar ao terminal de combustíveis e na outra ponta bater na loja de conveniência. Então, como regularizar esse bloco de dinheiro?



Fora das regras

E aí veio à opção pela fintech. Tecnicamente, ela virou um canal por estar fora das regras do BC e já estava consolidada. Isso fez o crime comprar fintechs e, no ato seguinte, chegar ao fundo de investimento que ninguém sabia quem era o dono.



No fundo, aquela anulação da portaria ajudou a que a polícia e a Receita Federal pudessem aprofundar as investigações. O estouro do esquema mostrou que Fintech não é banco. Mas tem que se comportar como tal.



