Crime evoluiu da droga para a fintech e chegou aos fundos multimercado mostrando que tráfico virou porta de entrada de capital
Investigações mostram como organizações criminosas encontraram um caminho para gerenciar os lucros para ocupar cadeias produtivas completas
Clique aqui e escute a matéria
Quando no dia 15 de março, a Receita Federal revogou a portaria que ampliava o monitoramento de transações por PIX acima de R$ 5 mil por mês feitas via bancos digitais, fintechs e instituições de pagamento após onda de fake news, muita gente achou que o objetivo do governo era monitorar a movimentação dos cidadão com vistas a cobrar imposto de renda no futuro.
Não era. A Receita Federal e a Polícia Federal não estavam interessadas nos cidadão que se bancarizaram abrindo contas em fintechs a partir do PIX; Nem dos MEI e Pequenas e Micro Empresas que ganharam uma ferramenta de melhoria do seu capital de giro com a concentração de pagamento à vista.
Fake news
Mas a fake news - construída num vídeo bem produzido pelo deputado Nicolas Ferreira (PL-MG) - emplacou a maior vitória digital da oposição ao governo Lula em dois anos.
Nesta sexta-feira cumprindo mais 600 mandados de busca e apreensão a Receita Federal festejou silenciosamente a vitória de seu verdadeiro objetivo: identificar o caminho do dinheiro do crime organizado que desde 2022 descobrirá que o mesmo mecanismo que isenta os clientes de terem seus registros das movimentações de seus clientes à Receita Federal no PIX abriu uma avenida de oportunidades.
Lavagem de notas
Elas iam de lavagem de dinheiro das notas fiscais de combustível, passou para o registro e movimentação de negócios em fintechs até chegar a estruturação de fundos de investimentos que agora eram geridos pelos jovens de ternos bem cortados na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Segundo a Receita Federal, a utilização de fintechs pelo crime organizado objetiva aproveitar brechas na regulação desse tipo de instituição. Essas brechas impedem o rastreamento do fluxo dos recursos e a identificação pelos órgãos de controle e de fiscalização dos valores movimentados por cada um dos clientes da fintech de forma isolada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Regularizar o lucro
Faz sentido. O grande problema hoje do crime organizado é regularizar o lucro. Com a digitalização das operações, toda operação financeira a partir de R$2 mil tem que ter um CPF acoplado. Um depósito de R$5 mil gera um token no sistema de captura de dados do Banco Central. Um depósito acima de R$10 precisa identificar a origem sob pena de a Receita Federal chamar a Polícia Federal para investigar. Numa fintech isso não existe.
Fintech é um termo amplo que inclui empresas que oferecem serviços financeiros usando tecnologia - e nem todas elas realizam atividades que exigem autorização do BC. Mesmo com a fiscalização reduzida em cima do segmento, dados oficiais já indicam a infiltração do crime no segmento.
Porta de recepção
Então, as fintechs acabaram sendo uma porta de recepção desse dinheiro. Até porque o modelo fintechs que atuam regularmente no mercado poderia ser capturado pelo crime. E elas se transformaram em verdadeiros operadores do crime organizado dentro do sistema financeiro. Controladas pelo crime algumas delas permitem a introdução do dinheiro ilícito no sistema.
No fundo, elas “bancarizaram” a atividade financeira das entidades criminosas. Ironicamente, a tecnologia para esconder as atividades criminosas feitas através de empresas de fachada ficou velha. O novo modelo de negócio do crime tem uma fintech.
Inovação tecnológica
Segundo as investigações, as empresas de “inovação tecnológica” operam a serviço de pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), as duas maiores facções criminosas do país.
Pelas estimativas dos investigadores, o conjunto de negócios que foi alvo da operação nesta quinta-feira (28) movimentou cerca de R$30 bilhões para o crime organizado. Os agentes têm mandados para bloquear R$1,4 bilhão.
PCC no Metanol
Um caso bem ilustrativo é o dos combustíveis que o PCC passou a trabalhar com metanol, nafta, gasolina, diesel e etanol evoluiu para controlar os elos da estrutura portuária, a formulação e o refino além da frota para o para transporte e distribuição, postos de abastecimento e a loja de conveniência. O Metanol é um solvente industrial e matéria-prima da produção de formol, inflamável e tóxico, mas tem características de combustível.
E porque fintechs? Exatamente porque elas estavam fora do rastreamento dos controles do Banco Central. O dinheiro de “clientes” das fintechs chegava ao mercado formal limpo e a partir daí entravam na economia.
Indo à forra
Claro que o governo está indo à forra seis meses depois. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad avisou que as fintechs terão que cumprir regras mais rigorosas com esta medida. Segundo ele, as fintechs, a partir de 1º de setembro terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos.
De qualquer forma, a investigação apresentada ontem mostra como o crime organizado evoluiu. Tradicionalmente o tráfico de drogas não gera riqueza para muita gente. No máximo, os líderes porque a própria visão do traficante não chegava a um nível mais sofisticado.
PCC com CV
O fato novo é que organizações como o PCC e Comando Vermelho passaram a ter negócios mais robustos que o tráfico. A necessidade de lavar o dinheiro ficou muito grande. Porque não dava mais para comprar imóveis.
Com o crescimento das atividades em cadeias produtivas completas como a do combustível, por exemplo, o negócio saiu do posto para voltar ao terminal de combustíveis e na outra ponta bater na loja de conveniência. Então, como regularizar esse bloco de dinheiro?
Fora das regras
E aí veio à opção pela fintech. Tecnicamente, ela virou um canal por estar fora das regras do BC e já estava consolidada. Isso fez o crime comprar fintechs e, no ato seguinte, chegar ao fundo de investimento que ninguém sabia quem era o dono.
No fundo, aquela anulação da portaria ajudou a que a polícia e a Receita Federal pudessem aprofundar as investigações. O estouro do esquema mostrou que Fintech não é banco. Mas tem que se comportar como tal.
Dragagem e Suape
Com a chegada das duas dragas do consórcio Van Oord/Jan De Nul , a governadora Raquel Lyra, finalmente, dará hoje a ordem de serviço de uma das mais importantes obras do porto de Suape à dragagem do porto interno que vai chegar ao cais onde está sendo construído do novo terminal de contêineres da APM Terminals (Maersk), que está investindo R$ 1,6 bilhões no terminal.
A ampliação da movimentação do Complexo, a dragagem aumentará o tamanho do calado para 16,4 metros de profundidade. Os investimentos serão de R$204 milhões, sendo R$100 milhões do Governo Federal e R$104 milhões do Estado.
Gamers Club
Uma pesquisa da Serasa em parceria com a Gamers Club, maior hub para a comunidade de jogos competitivos da América Latina revelou que 43% dos brasileiros têm o costume de jogar esportes, a partir do console, computadores ou notebooks, atividade que gera investimentos de até R$250 mensais.
Segundo a pesquisa, 36% costumam adquirir pacotes de expansão, complementos de itens e funcionalidades adicionais e 87% dos jogadores costumam adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas no próprio jogo. Além disso, 64% daqueles que afirmam jogar videogame, o tempo diário ocupado em partidas varia de uma a três horas. O estudo também apontou os principais motivos que levam as pessoas a jogarem e, para a maioria, é uma forma multifuncional de lazer.
Ponte do Arruda
Pelas contas da Prefeitura do Recife, a construção da Ponte do Arruda, entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe tem 75% de obras concluídas. A ponte ligará a BR-101 até a Avenida Agamenon Magalhães em paralelo à Avenida Norte. O investimento é de R$16,9 milhões.
Semiárido e Crea
O Crea-PE promove na próxima quinta-feira (4), em Serra Talhada, seminário para discutir o desenvolvimento econômico no Semiárido tendo como palestrantes o reitor da UFPE, Alfredo Gomes; o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral, empresários e especialistas em agronegócio e energias renováveis.
Exploração Mineral
A pedido da Agência Nacional de Mineração (ANM) , o Serpro desenvolveu uma ferramenta para acompanhamento do setor mineral que reúne num ambiente digital único, dados, declarações e instrumentos de controle sobre a exploração dos recursos naturais do país.
Lançada em março último, a Plataforma de Gestão de Recursos Minerais (PGRM) redesenha a relação entre o Estado e o setor mineral garantindo que garantindo que cada nota fiscal reflita de forma transparente a movimentação do setor, permitindo que a riqueza mineral volte para as cidades e para a população que convive diariamente com os efeitos da mineração.
Plataforma de Gestão
Ela viabilizou a implantação do módulo que traz a versão completa da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), o royalty constitucional destinado a reverter parte da riqueza mineral do país em benefício da sociedade.
A CFEM gerou uma arrecadação de R$7,4 bilhões em 2024 que financiou obras de infraestrutura, projetos sociais, ações ambientais e iniciativas de segurança pública em regiões mineradoras. Ela é devida por todos que realizam a extração de substâncias minerais para fins econômicos, com exceção da lavra garimpeira, em que o devedor é o primeiro adquirente.
Cama e mesa
De 2 a 4 de setembro, no Mar Hotel Convention, a Appel Home, empresa especializada em cama, mesa e banho, apresentará seus produtos para a Semana Têxtil Regional (STR) de Recife (PE) um evento exclusivo para lojistas cujo objetivo é reforçar a relevância da marca no varejo têxtil brasileiro. Fundada há cinco décadas, a Appel Home é uma das marcas mais tradicionais de cama, mesa e banho do Brasil, construindo sua história com olhar para o futuro.
CTI Imobiliária
Referência na comercialização de em áreas litorâneas como Tamandaré e Praia dos Carneiros a CTI Imobiliária celebra 25 anos realizando sonhos. Ela nasceu na Zona Oeste do Recife por iniciativa do corretor Ulisses Bóia e seu filho, Hélder Bóia, a partir do convite de um amigo para administrar 30 imóveis de sua propriedade.
Mas a partir daí ela nunca mais deixou o mercado embora mantenha sua atuação na área urbana da Zona Norte do Recife e já foi responsável pela venda de mais de 2.500 imóveis sendo uma das poucas imobiliárias full service da região, ou seja, atua de forma abrangente em soluções imobiliárias completas para o cliente.