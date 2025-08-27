Defesa de Bolsonaro considera um absurdo que a família do ex-presidente tenha que dividir o sofá com agentes da Polícia Federal.
Enquanto integrantes do Centrão dizem que PEC da Blindagem é clamor da população, na base aliada do governo há quem considere a proposta desnecessária
CADA CABEÇA, UMA SENTENÇA
O governo Lula perdeu uma grande oportunidade para “fechar questão” em relação aos números que vai passar a divulgar a partir de agora sobre os impactos do tarifaço do presidente Donald Trump, do Estados Unidos. Já se falou em 100 mil empregos, depois 200 mil. Agora o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirma que o tarifaço impactar até 330 mil empregos, “se tudo der errado”. Está mais do que na hora de corrigir o rumo dessa conversar.
‘INIMIGOS ÍNTIMOS’
O diretor francês David Oelhoffen caprichou na trama que conta a história de dois amigos de infância: Driss, vivido por Reda Kateb, e Manuel, interpretado por Matthias Schöenaerts, que passam a viver em campos opostos quando o primeiro se envereda pelo mundo do crime e a amiga torna-se policial.
QUALQUER SEMELHANÇA
Em um certo condomínio no bairro Jardim Botânico, em Brasília(DF), a inquietação dos Bolsonaros é ter de dividir o controle remoto da TV com agentes da Polícia Federal, caso eles passem a vigiar o ex-presidente no corpo a corpo, de perto. “É uma medida constrangedora, desnecessária”, argumenta a defesa de Jair Bolsonaro (PL).
COMBATE À CHANTAGEM
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), disse à coluna que a PEC das prerrogativas — também chamada de PEC da blindagem — é uma pauta com apelo popular. “Esse é o momento de lutar pela democracia, tão fragilizada, e em um momento em que o Congresso Nacional está sendo chantageado”.
NÃO É BEM ASSIM, NÃO
O deputado Túlio Gadelha (Rede Sustentabilidade-PE) considerou que a PEC é “desnecessária, está fora de contexto” e que, vindo a ser aprovada, será útil “para aqueles parlamentares que têm por objetivo dificultar e até impedir investigações contra eles mesmos”.
TV 3.0 — A REVOLUÇÃO
Existe a previsão de lançamento comercial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na Copa do Mundo de 2026. Com um receptor de TV 3.0 e uma antena interna de última geração, a transmissão da TV aberta se transformará. A imagem será 4K e com tamanha interatividade que o telespectador poderá rever o gol de sua seleção quantas vezes quiser, escolher o narrador — quando o canal estiver fazendo transmissão simultânea — e até mandar mensagem em tempo real. Yvan Cabral CEO do Grupo Vivensis disse à coluna que com a “televisão do futuro” vai ser possível integrar “interatividade, compra e entretenimento simultaneamente. Tudo isso acompanhado de imagem de alta definição e som de altíssima qualidade.”
PELAS BERADAS
Eleito vice-presidente da CPMI do INSS, o deputado Duarte Junior (PSB-MA), recomenda “prudência neste início de trabalho”, justificando que, “por enquanto”, não vale a pena convocar figurões e até mesmo familiares de autoridades, antes de ter em mãos relatório de quebras de sigilos.
PENSE NISSO!
Os critérios usado pelo ministro Alexandre de Moraes de levar a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a iniciar o julgamento de Bolsonaro nas proximidades do 7 de setembro ainda não foram revelados. Mas uma pergunta que não quer calar é: precisava, mesmo, ser por agora?
Outra inquietação é quanto à possibilidade de novas medidas restritivas que poderão ser adotadas pelos presidente dos Estados Unidos, com objetivo de atingir diretamente integrantes do Judiciário — e, por consequência, a economia do país também.
Ora, minha gente, quando será que o Brasil vai ter paz e se ver livre dessas duas correntes que pouco se preocupam com as repercussões — estão tão somente se engalfinhando para revigorar o próprio veneno.
Pense nisso!