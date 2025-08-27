Frase de Lula sobre homem negro sem dentes em revista foi tirada de contexto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente criticava imagem escolhida para estampar material do governo por achar que ela poderia ser preconceituosa; entenda o contexto da fala

Clique aqui e escute a matéria

Conteúdo analisado: Posts que repercutem uma frase dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento em 21 de agosto. Em um deles, publicado no X, um usuário pergunta ao Grok, inteligência artificial da rede social, se é verdade que Lula disse “Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda é negro?”. Outro post, no Instagram, traz o mesmo trecho, omitindo a conclusão da fala de Lula.

Onde foi publicado: X.

Contextualizando

A frase que consta nos posts é verdadeira, mas está fora de contexto pois não foi apresentada na íntegra.

Durante cerimônia de entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis em Sorocaba (SP), o presidente contou sobre um episódio em que teria chamado a atenção do ministro Paulo Teixeira, a respeito de uma foto usada em um material para um congresso internacional.

Segundo Lula, a imagem mostraria uma mulher branca sorridente e um homem negro sem dentes.

Neste momento, o presidente disse ter questionado o motivo da escolha, que, para ele, seria preconceituosa.

A frase completa foi: “Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda é negro? Você não acha que isso é preconceito?".



As publicações omitem a parte final da fala, em que Lula pergunta se não seria preconceito expor o homem retratado. Assim, geraram críticas ao darem a entender que ele criticava a presença de um homem negro no material.

Sem a frase final de Lula, quem teve acesso aos posts pode não ter entendido que seu comentário era uma tentativa de crítica a estereótipos negativos.



Para Jamile Barreto, jornalista e especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência, a fala do presidente expõe falta de preparo para tratar do tema.



“Ele errou tentando acertar. Faltou letramento racial na fala. Ao enaltecer a pessoa branca e enfatizar negativamente o homem negro, ele falhou”, avalia.

“Como figura pública, não pode ser dúbio: precisa ser direto, objetivo e com consciência racial. Ele tentou, mas errou feio, e se continuar com esse tipo de fala, legitima que outros também falem assim.”



Ao site do Poder360, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, negou que Lula tenha sido racista. Segundo ela, “Lula se referiu a um ‘episódio’ como uma ‘importante crítica ao estigma que pesa nos ombros das pessoas negras’”.



Procurada pelo Comprova, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou que “a declaração foi tirada de contexto” e que “Lula faz uma crítica à opção editorial que reforçava uma visão preconceituosa e estigmatizada sobre as pessoas negras e a pobreza”.



Quem criou o conteúdo contextualizado pelo Comprova?



Um dos posts que teve grande viralização foi publicado por um perfil no X cuja autora se descreve como “comentarista política cobrindo a guerra em Israel e geopolítica mundial”.

Ela, que tem 177,6 mil seguidores, informa sua chave Pix para receber colaborações.

Ao usar a técnica de perguntar algo ao Grok, o perfil tenta se isentar da responsabilidade pela informação — no caso, desinformação — e chamar a atenção dos internautas.

Mas, como já mostrado pelo Comprova, a técnica, cada vez mais usada pelos desinformadores, pode trazer respostas imprecisas, provocar danos e até colocar em risco a saúde de pessoas que seguem orientações sem validá-las com fontes confiáveis.



O perfil segue mais de 4,3 mil contas, incluindo figuras públicas. A publicação verificada aqui, de 23 de agosto, alcançou 1,6 milhão de visualizações até a publicação deste texto.



Não foi possível estabelecer contato com a proprietária do perfil para obter mais informações sobre a fonte ou a intenção da postagem.



Fontes consultadas

Entrevista com a jornalista e especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência, Jamile Barreto, reportagens sobre o evento do qual Lula participou e vídeo com a íntegra da declaração e a fala da ministra da igualdade racial Anielle Franco no jornal 360.



Por que o Comprova contextualizou este assunto?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está sendo descontextualizado, o Comprova coloca o assunto em contexto.

Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Para se aprofundar mais

O Estadão Verifica analisou o mesmo conteúdo. O Comprova já publicou textos mostrando que a técnica de perguntar se algo é verdadeiro ao Grok pode trazer desinformação, como o post que mencionava processos envolvendo parentes de Hugo Motta.

A checagem foi publicada em 27 de agosto de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.

A investigação foi conduzida pelo UOL e Folha de S. Paulo, e o conteúdo também passou por verificação de Jornal do Commercio, Terra e NSC Comunicação.



Saiba como acessar o JC Premium