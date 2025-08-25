fechar
Mundo | Notícia

China não rompeu com o Brasil em meio a disputa comercial com os EUA

Declarações oficiais e aumento de importações comprovam continuidade da parceria entre os dois países, diferentemente do que alega post do X

Por Thiago Seabra Publicado em 25/08/2025 às 12:43
Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, em maio de 2025
Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, em maio de 2025 - Ricardo Stuckert

Clique aqui e escute a matéria

Não há registro público de que a China tenha declarado que “não vai ajudar o Brasil na guerra comercial com os EUA”, ao contrário do que afirma post viral da rede social X.

A publicação simula uma notícia jornalística, mas não cita nenhuma fonte para sustentar a alegação.

Em 28 de julho, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que seu país está disposto a “trabalhar com o Brasil” para lidar com o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em 6 de agosto, o próprio chanceler Wang Yi disse, em conversa por telefone ao assessor especial da Presidência Celso Amorim, que apoia o Brasil na luta contra “interferência externa injustificada” nos assuntos internos do país.

O Comprova não encontrou nenhum registro em veículos jornalísticos, pronunciamentos oficiais ou relatórios posteriores a essa declaração que confirmem que a China tenha afirmado que não ajudará o Brasil na disputa comercial com os EUA.

A China fez do Brasil o seu 2º principal destino de investimentos no 1º semestre de 2025, atrás apenas da Indonésia, de acordo com o China Global Investment Tracker, plataforma de monitoramento mantida pelo think tank americano American Enterprise Institute (AEI), um instituto de pesquisa independente que produz análises sobre economia, política e assuntos públicos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Maior comprador de soja do mundo, o país oriental tem substituído a oferta dos Estados Unidos pela brasileira.

As importações chinesas de soja registraram recorde em julho, beneficiando diretamente o Brasil, que ampliou sua presença como principal fornecedor do grão.

No total, a China importou 10,39 milhões de toneladas de soja do Brasil em julho, contra 9,12 milhões no mesmo mês de 2024. O volume representou 89% de todas as compras de soja do país em julho.

O governo chinês também habilitou 183 empresas brasileiras a exportar café para o país.

No X, uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da China usou a medida para contrastar a abertura comercial de Pequim com a decisão dos EUA de impor tarifas ao Brasil, destacando uma postura oposta das duas potências.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova?

A publicação foi criada por um perfil no X que tem 113 mil seguidores.

O conteúdo alcançou ampla repercussão, com 671 mil visualizações, 21 mil curtidas e 2 mil republicações até a publicação deste texto.

Leia Também

O perfil se apresenta como um canal voltado à “informação de qualidade”, “a serviço da democracia e da clareza dos fatos”, e afirma atuar com “independência no real sentido da palavra”.

O conteúdo das postagens é geralmente noticioso, com foco em temas de política nacional e internacional.

O Comprova entrou em contato com o perfil na tentativa de identificar as fontes utilizadas e compreender as intenções por trás da publicação, mas não obteve retorno.

Por que as pessoas podem ter acreditado?

A publicação recorre a diversas táticas de persuasão para provocar impacto emocional, induzindo a uma interpretação negativa da situação.

O texto utiliza o emoji de sirene e a palavra “ABANDONOU” em caixa alta, fazendo apelo ao alarme, despertando a sensação de urgência.

A escolha da foto de Lula cabisbaixo com a mão no rosto cria um apelo visual que reforça a ideia de fragilidade, mesmo sem contextualizar o motivo da expressão.

Além disso, a simplificação do fato, “China diz que não vai ajudar o Brasil na guerra comercial”, mostra um enquadramento que coloca a narrativa como um rompimento direto, sem explicar detalhes diplomáticos ou comerciais envolvidos.

A combinação desses elementos gera um efeito de apelo dramático, com ênfase na perda de apoio e na imagem negativa do presidente brasileiro, induzindo o público a interpretar o episódio de forma mais crítica.

Leia Também

Fontes que consultamos

Matérias de veículos jornalísticos e plataforma de monitoramento China Global Investment Tracker.

Por que o Comprova investigou essa publicação?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.

Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema

O Comprova já mostrou que não é verdade que o governo federal tenha vendido a maior reserva de urânio do Brasil para a China e que não há indícios de que Trump tenha tarifado o Brasil por compra de diesel russo.

  • Notas da comunidade: A publicação não recebeu nenhuma nota da comunidade até o momento desta publicação.

A checagem foi publicada em 25 de agosto de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.

A investigação foi conduzida pelo Jornal do Commercio, e o conteúdo também passou por verificação de Estadão, Folha de S. Paulo, Terra e NSC Comunicação.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Sem ajuste fiscal, dívida dos EUA pode atingir nível insustentável, alerta estudo
DÍVIDA

Sem ajuste fiscal, dívida dos EUA pode atingir nível insustentável, alerta estudo
Serviços postais da Europa suspendem remessas de pacotes a EUA por dúvida sobre tarifas
EXPORTAÇÃO

Serviços postais da Europa suspendem remessas de pacotes a EUA por dúvida sobre tarifas

Compartilhe

Tags