China condena tarifa de 50% dos EUA sobre produtos do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A China criticou nesta segunda-feira (28) a decisão dos Estados Unidos de impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, afirmou que “não há vencedores em guerras comerciais” e que ações unilaterais não favorecem nenhum dos lados.

Segundo Guo, a posição da China sobre o tema já foi deixada clara. Ele reforçou que o país está comprometido em ampliar a cooperação com o Brasil e com seus parceiros regionais.

“A China está disposta a trabalhar com o Brasil, os países da América Latina e do Caribe, bem como os demais membros dos Brics, para defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) no centro, e salvaguardar a justiça e a equidade internacionais”, declarou.

Brasil e China devem aprofundar cooperação em setores estratégicos

Guo também foi questionado sobre a possibilidade de abertura de mercado para produtos brasileiros, como aviões.

Em resposta, destacou o interesse chinês em ampliar a cooperação prática com o Brasil em áreas estratégicas.

“A China valoriza a cooperação prática com o Brasil em setores como o aeroespacial e está disposta a promovê-la com base em princípios de mercado, contribuindo assim para o desenvolvimento de ambos os países”, afirmou.

As declarações ocorrem em um contexto de tensão crescente no comércio internacional, marcado por medidas protecionistas e disputas tarifárias.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />