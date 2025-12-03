Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A vítima chegou a ser socorrida por funcionários e levada à UPA de Rio Doce, mas não resistiu; acidente foi registrado por câmera de segurança

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino durante um exercício em uma academia no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.

Ronald José Salvador Montenegro sofreu um impacto no tórax enquanto treinava na RW Academia, na segunda-feira (1).

Ele chegou a ser socorrido por funcionários do local e levado à UPA de Rio Doce, mas não resistiu.

Registro do acidente

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, Ronald aparece realizando o exercício de supino reto com barra livre quando o equipamento escapa de suas mãos e cai sobre o tórax.

Ele ainda se levanta após o impacto, mas cai no chão poucos segundos depois.

Nota de pesar da academia

A Academia RW, que tinha Ronald como aluno, publicou uma nota de pesar nesta quarta-feira (3) por meio das redes sociais.

“É com profunda tristeza e consternação que a RW Academia, se solidariza com o falecimento de nosso aluno Ronald José Salvador.

Toda a equipe prestou atendimento imediato, acionando prontamente o socorro especializado. Apesar de todos os esforços empregados, recebemos com imenso pesar a notícia de seu falecimento.

Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Ronald José Salvador sempre será lembrado com respeito e carinho por todos que fizeram parte de sua trajetória em nossa comunidade.

Colocamo-nos integralmente à disposição para oferecer todo apoio necessário aos seus entes queridos, auxiliando no que estiver ao nosso alcance durante este momento tão difícil.”

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informou em nota que registrou, por meio da Delegacia de Rio Doce, nesta terça-feira (2), uma morte acidental no dia 1º, que vitimou um homem de 55 anos.

O homem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e foi a óbito no dia 02. As investigações seguem em andamento.

Quem era a vítima

Ronald Montenegro era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e atuava há anos na preservação da cultura popular da cidade.

Ele deixou dois filhos, Milena e Ronald, de 26 e 18 anos. O enterro está marcado para esta quarta-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

O Centro Cultural e o Homem da Meia-Noite lamentaram a morte em notas oficiais. Para as entidades, Ronald era uma figura importante na manutenção da tradição do carnaval de Olinda e colaborou diretamente com desfiles e eventos culturais do município.



Saiba como acessar o JC Premium