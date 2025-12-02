Unicap concede título de Doutor Honoris Causa ao jurista e escritor José Paulo Cavalcanti Filho
Ex-aluno do curso de Direito da instituição, José Paulo retornou à Unicap para ser reconhecido como uma das figuras públicas mais influentes do país
A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizou, na tarde desta terça-feira (2), uma sessão solene para conceder o título de Doutor Honoris Causa ao jurista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) José Paulo Cavalcanti Filho. A cerimônia aconteceu na Biblioteca Central da instituição e reuniu representantes das áreas acadêmica, jurídica, intelectual, social e política.
Composição da mesa e abertura da cerimônia
A mesa solene foi formada pelo reitor da Unicap, Dr. Pe. Pedro Rubens, pela pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Valdenice José Raimundo, pelo homenageado José Paulo Cavalcanti, e pela professora, advogada, escritora e ocupante da cadeira 9 da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarete — amiga pessoal do jurista.
Também participaram da entrada oficial do homenageado diversos representantes das escolas e programas da Universidade:
- Dr. Prof. Felipe Farinho de Almeida, coordenador do curso de Direito;
- Dr. Prof. Flávia Ramos, coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia;
- Dr. Prof. Hubiratan do Couto, decano do curso de Direito;
- Dr. Prof. Fanuel Barreto, decano do curso de Letras;
- Dr. Prof. Elaine Daroz, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL);
- Dr. Prof. Glauco Salomão, representante do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD).
Durante a solenidade, foram exibidos dois vídeos em homenagem ao novo doutor honoris causa. Um enviado por Dom Tolentino, que recebeu a mesma honraria em 2024, e outro por Padre Peters, ex-reitor da Universidade.
“Marco de reparação”
Em seu discurso, o reitor Pe. Pedro Rubens, destacou o simbolismo da homenagem, classificando-a como um gesto histórico de reconhecimento institucional. O reitor fez questão de mencionar a reparação da universidade após José Paulo ter sido expulso da instituição na época da ditadura militar:
“Agora, José Paulo retorna não apenas como ex-aluno ou membro da comunidade acadêmica, mas como Doutor Honoris Causa. Este é um marco de reparação por injustiças do passado, a ele e a tantos estudantes, professores e cidadãos perseguidos dentro e fora das universidades. Ditadura nunca mais.”
Após a fala, ocorreu o ritual acadêmico de imposição da vestimenta — com a capa, a fita e o capelo — seguido da entrega oficial do diploma. O homenageado recebeu o título com bastante alegria.
"Nada é mais importante numa sociedade que formar cidadãos. E cidadão livres são cidadãos que consigam compreender o mundo que habitam, provando que não há nada mais urgente, revolucionário e transformador no Brasil que educação popular. Eu estou numa biblioteca de uma universidade, o lugar certo para valorizar a cidadania", ressaltou José Paulo.
O título de Doutor Honoris Causa também já foi dado a outras grandes personalidades. Confira a lista dos também homenageados:
- MANOEL CORREIA DE ANDRADE (1977);
- SENADOR JARBAS PASSARINHO (1977);
- PADRE FRANCISCO TAVARES DE BRAGANÇA (1977);
- ESCRITOR GILBERTO FREYRE (1980);
- DOM HÉLDER CÂMARA (1983);
- CHIARA LUBICH (1998);
- PADRE THEODORO PAULO SEVERINO PETERS (2007);
- PROFESSOR JOSÉ MARQUES DE MELO (2010);
- PROFESSOR JOÃO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO (2011);
- PROFESSORA MIRIAN DE SÁ PEREIRA MAIA (2018)
- DOM FERNANDO SABURIDO (2018);
- DOUTORA TÂNIA BACELAR (2019)
- JOSÉ OLÍMPIO FERREIRA DA SILVA – MESTRE CORISCO (2021)
- PADRE CLÓVIS CRISPIANO DO CARMO CABRAL (2021)
- DOM JOSÉ TOLENTINO CALAÇA DE MENDONÇA (2024)
- JURISTA EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI (2025)
- DELEGADO DA PONTIFICA UNIVESIDADE GREGORIANA DE ROMA, PE. SCOTT BRODEUR (2025)
Quem é José Paulo Cavalcanti Filho
Nascido no Recife em 21 de maio de 1948, José Paulo Cavalcanti Filho é advogado, escritor, pesquisador e figura de destaque no campo jurídico e literário brasileiro.
Ocupou funções públicas de alta relevância, como secretário-geral e ministro interino do Ministério da Justiça durante o governo José Sarney, além de integrar conselhos ligados à comunicação, regulação e políticas públicas. Prestou consultoria para a Unesco, para o Banco Mundial e para órgãos nacionais de defesa da concorrência.
Autor de mais de uma dezena de obras, tornou-se uma referência internacional nos estudos sobre Fernando Pessoa, especialmente após o sucesso do livro Fernando Pessoa: uma quase autobiografia, vencedor do Prêmio José Ermírio de Moraes da ABL em 2012. Em 2022, tomou posse na cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras.
Sua atuação, marcada pelo diálogo entre Direito e Literatura, a defesa da memória democrática e o debate público qualificado, foi determinante para a escolha de seu nome pela Unicap.
Pernambuco na Academia Brasileira de Letras
Com a posse de José Paulo Cavalcanti Filho, Pernambuco contabiliza cinco representantes na ABL: Geraldo Holanda Cavalcanti, Evaldo Cabral de Mello, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Evanildo Bechara e o próprio José Paulo. Em maio de 2025, José Roberto de Castro Neves também foi eleito para integrar a entidade, ocupando a cadeira 26.