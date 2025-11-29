Prefeitura do Recife lança edital para novo habitacional de R$ 20 milhões na Imbiribeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo conjunto integra a expansão da política habitacional do Recife, que já entregou sete empreendimentos e tem outras obras em andamento

A Prefeitura do Recife publicou, nesta quinta-feira (27), o edital de licitação para construção de um novo conjunto habitacional na Imbiribeira.

A obra, financiada pelo programa municipal ProMorar, contará com um investimento aproximado de R$ 20,3 milhões e deve beneficiar cerca de 280 pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental.

80 apartamentos e estrutura completa

Localizado na Rua Paris, próximo à comunidade Dancing Days, o habitacional terá 80 unidades distribuídas em um bloco de cinco pavimentos (térreo + quatro andares). As tipologias variam, chegando a apartamentos de até 58 m².

O terreno tem 2,1 mil m², com área construída estimada em 5,4 mil m². Segundo João Charamba, chefe do Gabinete do ProMorar, o projeto prevê infraestrutura completa:

saneamento de água e esgoto;

coleta seletiva e manejo adequado de resíduos;

áreas comuns acessíveis;

unidades adaptadas para pessoas com deficiência.

Além disso, o conjunto contará com espaços de convivência, bicicletário, estacionamento e área verde com paisagismo.

Parte da maior política habitacional da história do Recife, diz gestão

O secretário de Habitação, Felipe Cury, afirma que o novo empreendimento integra um conjunto maior de ações estruturadas desde 2021.

“Com recursos próprios, federais e oriundos do BID, a atual gestão executa a maior política habitacional da história. Desde junho, começamos as obras de seis habitacionais e entregamos o conjunto Papa Francisco”, destacou.

Na própria Imbiribeira, dois habitacionais já estão em execução na Comunidade do Bem, somando 336 apartamentos.

Investimentos e obras em andamento

Desde 2021, a política habitacional municipal viabilizou mais de 5 mil unidades entre entregues, em construção, aprovadas pelo Governo Federal ou garantidas via PPP Morar no Centro.

Já entregues:

7 conjuntos habitacionais

1.736 moradias concluídas

Em andamento

Vila Esperança (Monteiro)

Caranguejo Tabaiares (Ilha do Retiro)

Comunidade do Bem 1 e 2 (Imbiribeira)

São José (Rua Imperial)

Vila Aeronáutica 1 e 2 (Boa Viagem)

Além disso, mais de 16 mil famílias tiveram seus imóveis protegidos por obras estruturais, como contenções definitivas de encostas.