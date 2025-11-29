Prefeitura do Recife lança edital para novo habitacional de R$ 20 milhões na Imbiribeira
Novo conjunto integra a expansão da política habitacional do Recife, que já entregou sete empreendimentos e tem outras obras em andamento
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife publicou, nesta quinta-feira (27), o edital de licitação para construção de um novo conjunto habitacional na Imbiribeira.
A obra, financiada pelo programa municipal ProMorar, contará com um investimento aproximado de R$ 20,3 milhões e deve beneficiar cerca de 280 pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental.
80 apartamentos e estrutura completa
Localizado na Rua Paris, próximo à comunidade Dancing Days, o habitacional terá 80 unidades distribuídas em um bloco de cinco pavimentos (térreo + quatro andares). As tipologias variam, chegando a apartamentos de até 58 m².
O terreno tem 2,1 mil m², com área construída estimada em 5,4 mil m². Segundo João Charamba, chefe do Gabinete do ProMorar, o projeto prevê infraestrutura completa:
- saneamento de água e esgoto;
- coleta seletiva e manejo adequado de resíduos;
- áreas comuns acessíveis;
- unidades adaptadas para pessoas com deficiência.
Além disso, o conjunto contará com espaços de convivência, bicicletário, estacionamento e área verde com paisagismo.
Parte da maior política habitacional da história do Recife, diz gestão
O secretário de Habitação, Felipe Cury, afirma que o novo empreendimento integra um conjunto maior de ações estruturadas desde 2021.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Com recursos próprios, federais e oriundos do BID, a atual gestão executa a maior política habitacional da história. Desde junho, começamos as obras de seis habitacionais e entregamos o conjunto Papa Francisco”, destacou.
Na própria Imbiribeira, dois habitacionais já estão em execução na Comunidade do Bem, somando 336 apartamentos.
Investimentos e obras em andamento
Desde 2021, a política habitacional municipal viabilizou mais de 5 mil unidades entre entregues, em construção, aprovadas pelo Governo Federal ou garantidas via PPP Morar no Centro.
Já entregues:
- 7 conjuntos habitacionais
- 1.736 moradias concluídas
- Em andamento
- Vila Esperança (Monteiro)
- Caranguejo Tabaiares (Ilha do Retiro)
- Comunidade do Bem 1 e 2 (Imbiribeira)
- São José (Rua Imperial)
- Vila Aeronáutica 1 e 2 (Boa Viagem)
Além disso, mais de 16 mil famílias tiveram seus imóveis protegidos por obras estruturais, como contenções definitivas de encostas.