Recife inicia construção de habitacional no bairro de Boa Viagem

Empreendimento tem sido alvo de mobilizações populares e autuações da CPRH, por conta de supostos crimes ambientais no terreno da construção

A Prefeitura do Recife e o Governo Federal iniciaram, nesta terça-feira (16), as obras dos conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem, na Zona Sul. Com um investimento total de cerca de R$ 90 milhões, os empreendimentos visam garantir moradia para aproximadamente 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no próprio bairro. A contrapartida municipal é de cerca de R$ 1 milhão.

Os conjuntos, com um total de 528 apartamentos, fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR e estão localizados em uma área na Rua 20 de Janeiro. O terreno, que pertencia à Aeronáutica, foi transferido para o município como parte da quitação de uma dívida com a União, em uma negociação que envolveu o prefeito João Campos, o ministro da Defesa, José Múcio, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Projeto completo e sustentável



Segundo o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, a obra reforça o compromisso da gestão municipal em assegurar o direito à moradia. “A área, agora revitalizada, será destinada exclusivamente para habitação de interesse social”, afirmou.

Os apartamentos terão cerca de 51 m², com dois quartos, sala de estar e jantar, varanda, banheiro, cozinha e área de serviço, distribuídos em 17 blocos de quatro andares. A área de 25 mil m² contará com pista de cooper, quadra poliesportiva, salão multiuso, playground, academia e ciclovia, além de estacionamento para carros e motos.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Como parte da compensação ambiental, o projeto inclui o plantio de 268 novas árvores, em um processo que segue as diretrizes do Manual de Arborização do Recife. "Além de proporcionar moradia digna, vamos garantir o aumento da cobertura vegetal da área com o replantio em dobro das árvores", destacou Cury.

É justamente a questão ambiental que tem revelado uma disputa entre moradores da região e o poder público. A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH aplicou uma multa de R$ 50 mil à Prefeitura do Recife, no início deste mês de setembro, por descumprir embargo ambiental. A ação foi motivada por uma denúncia de desmatamento ilegal na região que abriga as obras do Habitacional Vila da Aeronáutica, utilizando as mesmas máquinas que se encontravam em outras quadras da obra já embargadas pelo poder estadual.

Já a Prefeitura, por sua vez, destaca que “o trabalho está devidamente licenciado e autorizado pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife, seguindo rigorosamente os trâmites legais”.

HABITAÇÃO NO RECIFE

A execução das obras ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com a Secretaria de Habitação do Recife responsável pela regularização dos terrenos, aprovação dos projetos e contratação das construtoras. Os conjuntos Vila Aeronáutica I e II integram um plano mais amplo, que prevê a entrega de cerca de 1,8 mil novas unidades populares na cidade, com um investimento total de R$ 300 milhões e benefício direto para mais de 9 mil pessoas.

A política habitacional da atual gestão, desde 2021, viabilizou cerca de de 5 mil moradias, entre obras concluídas, em andamento e garantidas por programas como a PPP Morar no Centro (que ainda não foi apresentada oficialmente pelo poder público). Nos últimos meses, além do Vila Aeronáutica, foram iniciadas as obras dos habitacionais Caranguejo Tabaiares, Comunidade do Bem 1 e 2, e São José.