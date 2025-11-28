Metrô do Recife: Linha Centro segue fechada pelo segundo dia após falha na rede aérea
Após pane na rede aérea entre Mangueira e Santa Luzia, Linha Centro continua sem operar nesta sexta, deixando usuários sem previsão de normalização
A Linha Centro do Metrô do Recife permanece totalmente fechada nesta sexta-feira (28), após a falha na rede aérea registrada na manhã de quinta (27) entre as estações Mangueira e Santa Luzia, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
O problema provocou a interrupção completa da operação e obrigou passageiros a descerem na via após um trem parar entre as estações Recife e Werneck.
A pane afetou todo o trecho central da linha, incluindo um trem que seguia de Jaboatão dos Guararapes e foi forçado a interromper a viagem na estação Barro.
Desde então, nenhuma estação da Linha Centro voltou a funcionar. Apenas a Linha Sul está operando normalmente.
Comunicado
Em nota divulgada nesta sexta, a CBTU informou que o defeito ainda não foi solucionado e que os serviços de manutenção seguem em execução. A companhia não apresentou previsão de retorno da operação.
“A operação comercial foi iniciada hoje (28) apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada”, comunicou.
A falha mais recente se soma à série de interrupções registradas ao longo de 2025 no sistema, marcado por instabilidade operacional e problemas recorrentes de alimentação elétrica.
Em abril, a Linha Centro também ficou paralisada devido a outra falha no sistema de energia.
Impacto no deslocamento
O fechamento da Linha Centro, eixo mais movimentado do sistema metroviário, impacta diretamente o deslocamento de milhares de passageiros que dependem do ramal diariamente.
Com a paralisação, a demanda migrou para outras modalidades de transporte, provocando maior fluxo nos terminais integrados e pressionando a operação do sistema de ônibus.
Para reduzir os efeitos da interrupção, o CTM intensificou o monitoramento da rede e realocou veículos para pontos de maior concentração de usuários, especialmente nos terminais Camaragibe, Jaboatão, Barro, Afogados e Joana Bezerra.
Agentes de operação também foram enviados para orientar o embarque e ajustar os intervalos conforme a necessidade.
A CBTU recomenda que os usuários considerem trajetos alternativos enquanto o serviço permanece suspenso.