fechar
Pernambuco | Notícia

Metrô do Recife: Linha Centro segue fechada pelo segundo dia após falha na rede aérea

Após pane na rede aérea entre Mangueira e Santa Luzia, Linha Centro continua sem operar nesta sexta, deixando usuários sem previsão de normalização

Por Ryann Albuquerque Publicado em 28/11/2025 às 8:42 | Atualizado em 28/11/2025 às 9:46
Usuários aguardam por transporte alternativo após fechamento total da Linha Centro, que permanece sem operar desde quinta-feira (27).
Usuários aguardam por transporte alternativo após fechamento total da Linha Centro, que permanece sem operar desde quinta-feira (27). - Arquivo - JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

A Linha Centro do Metrô do Recife permanece totalmente fechada nesta sexta-feira (28), após a falha na rede aérea registrada na manhã de quinta (27) entre as estações Mangueira e Santa Luzia, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O problema provocou a interrupção completa da operação e obrigou passageiros a descerem na via após um trem parar entre as estações Recife e Werneck.

A pane afetou todo o trecho central da linha, incluindo um trem que seguia de Jaboatão dos Guararapes e foi forçado a interromper a viagem na estação Barro.

Desde então, nenhuma estação da Linha Centro voltou a funcionar. Apenas a Linha Sul está operando normalmente.

Comunicado 

Em nota divulgada nesta sexta, a CBTU informou que o defeito ainda não foi solucionado e que os serviços de manutenção seguem em execução. A companhia não apresentou previsão de retorno da operação.

“A operação comercial foi iniciada hoje (28) apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada”, comunicou.

A falha mais recente se soma à série de interrupções registradas ao longo de 2025 no sistema, marcado por instabilidade operacional e problemas recorrentes de alimentação elétrica.

Em abril, a Linha Centro também ficou paralisada devido a outra falha no sistema de energia.

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Impacto no deslocamento

O fechamento da Linha Centro, eixo mais movimentado do sistema metroviário, impacta diretamente o deslocamento de milhares de passageiros que dependem do ramal diariamente.

Com a paralisação, a demanda migrou para outras modalidades de transporte, provocando maior fluxo nos terminais integrados e pressionando a operação do sistema de ônibus.

Para reduzir os efeitos da interrupção, o CTM intensificou o monitoramento da rede e realocou veículos para pontos de maior concentração de usuários, especialmente nos terminais Camaragibe, Jaboatão, Barro, Afogados e Joana Bezerra.

Agentes de operação também foram enviados para orientar o embarque e ajustar os intervalos conforme a necessidade.

A CBTU recomenda que os usuários considerem trajetos alternativos enquanto o serviço permanece suspenso.

 

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (28 a 30/11)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (28 a 30/11)
Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região
SINISTRO

Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região

Compartilhe

Tags