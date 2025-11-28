Metrô do Recife: Linha Centro segue fechada pelo segundo dia após falha na rede aérea

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após pane na rede aérea entre Mangueira e Santa Luzia, Linha Centro continua sem operar nesta sexta, deixando usuários sem previsão de normalização

Clique aqui e escute a matéria

A Linha Centro do Metrô do Recife permanece totalmente fechada nesta sexta-feira (28), após a falha na rede aérea registrada na manhã de quinta (27) entre as estações Mangueira e Santa Luzia, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O problema provocou a interrupção completa da operação e obrigou passageiros a descerem na via após um trem parar entre as estações Recife e Werneck.

A pane afetou todo o trecho central da linha, incluindo um trem que seguia de Jaboatão dos Guararapes e foi forçado a interromper a viagem na estação Barro.

Desde então, nenhuma estação da Linha Centro voltou a funcionar. Apenas a Linha Sul está operando normalmente.

Comunicado

Em nota divulgada nesta sexta, a CBTU informou que o defeito ainda não foi solucionado e que os serviços de manutenção seguem em execução. A companhia não apresentou previsão de retorno da operação.



“A operação comercial foi iniciada hoje (28) apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada”, comunicou.

A falha mais recente se soma à série de interrupções registradas ao longo de 2025 no sistema, marcado por instabilidade operacional e problemas recorrentes de alimentação elétrica.

Em abril, a Linha Centro também ficou paralisada devido a outra falha no sistema de energia.

Impacto no deslocamento

O fechamento da Linha Centro, eixo mais movimentado do sistema metroviário, impacta diretamente o deslocamento de milhares de passageiros que dependem do ramal diariamente.

Com a paralisação, a demanda migrou para outras modalidades de transporte, provocando maior fluxo nos terminais integrados e pressionando a operação do sistema de ônibus.

Para reduzir os efeitos da interrupção, o CTM intensificou o monitoramento da rede e realocou veículos para pontos de maior concentração de usuários, especialmente nos terminais Camaragibe, Jaboatão, Barro, Afogados e Joana Bezerra.

Agentes de operação também foram enviados para orientar o embarque e ajustar os intervalos conforme a necessidade.

A CBTU recomenda que os usuários considerem trajetos alternativos enquanto o serviço permanece suspenso.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC