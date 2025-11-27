Metrô do Recife: Falha elétrica paralisa Linha Centro nesta quinta-feira (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Problema na energia de tração interrompe a Linha Centro, força passageiros a descer nos trilhos e deixa o sistema sem previsão de normalização

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) comunicou que, nesta quinta-feira (27), um problema na energia de tração dos trens do Metrô do Recife interrompeu a operação da Linha Centro, entre as estações Estação Recife e Estação Werneck.

Devido ao problema, todas as estações da Linha Centro foram fechadas. Usuários foram obrigados a descer na via após a interrupção entre as estações Recife e Werneck.

Nesse período, um trem que havia saído de Jaboatão dos Guararapes com destino ao Centro também precisou parar na Estação Barro, reforçando que toda a Linha Centro foi atingida pela falha.

Segundo a empresa, técnicos já foram acionados para investigar a causa da falha e trabalham para restabelecer o serviço. Até a publicação desta matéria, não havia previsão de retorno.

O problema atual agrava a instabilidade de um sistema que, desde o começo de 2025, vem registrando interrupções com frequência, seja por falhas técnicas ou impedimentos operacionais. Em abril deste ano, a Linha Centro já havia sido paralisada por falha no sistema de alimentação elétrica.

O que muda para quem depende do metrô



O fechamento da Linha Centro, principal da rede, impede acesso a boa parte da malha de transporte sobre trilhos da Região Metropolitana do Recife neste momento. Passageiros precisarão recorrer a ônibus ou transporte individual, o que pode provocar sobrecarga e atrasos em terminais integrados.

A CBTU orientou que os usuários busquem rotas alternativas até a reabertura da linha.

Confira a nota completa:

A CBTU Recife informa que hoje (27) foi registrado um problema na energia de tração dos trens na Linha Centro, entre as Estações Recife e Werneck. Por este motivo a Linha Centro precisou ser fechada. Os usuários desceram à via. No momento a CBTU ainda trabalha para descobrir a causa do problema e não há previsão de retorno.

