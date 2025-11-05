fechar
Professores da rede estadual de São Lourenço da Mata realizam paralisação, nesta quinta

O sindicato dos professores denuncia más condições de funcionamento, carga horária excessiva, além de congelamento dos salários há cinco anos

Por Anaís Coelho Publicado em 05/11/2025 às 17:43 | Atualizado em 05/11/2025 às 17:59
Imagens de mobilização do Sinduprom-PE
Imagens de mobilização do Sinduprom-PE - Diretoria do SINDUPROM-PE

Educadores da rede municipal de São Lourenço da Mata vão realizar uma paralisação nesta quinta-feira (06), os profissionais também vão fazer um ato público às 8h, em frente à Câmara dos Vereadores, na Praça do Canhão.

Após a concentração, os participantes seguirão em passeata até a Prefeitura de São Lourenço da Mata, onde pretendem aguardar uma reunião com o prefeito Vinícius Labanca, solicitada por meio de ofício para às 10h.

Denúncias

O sindicato da categoria informou que está desde 2021 sem avanço a respeito das tentativas de negociação.

Eles denunciam as más condições de funcionamento das escolas, o congelamento dos salários há cinco anos e a criação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), considerado pela categoria um retrocesso.

Outra queixa é sobre a demissão de cerca de 700 professores temporários e a contratação de 350 novos concursados, submetidos, segundo o sindicato, a uma carga horária excessiva de 40 horas semanais de regência em sala de aula.

O sindicato ainda denuncia que professores têm sofrido punições, com descontos em folha, por participarem de assembleias e atos públicos, o que fere o direito constitucional de livre organização sindical.

“Não aguentamos mais tanta perseguição, ataques e descumprimento das leis que nos asseguram o pleno gozo das nossas conquistas. Uma educação de qualidade se faz com investimento, respeito e valorização profissional”, afirma a nota.

O Jornal do Commercio entrou em contato com a Prefeitura de São Lourenço da Mata para ter retorno de um pronunciamento, mas não obteve resposta. 

