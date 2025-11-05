Professores da rede estadual de São Lourenço da Mata realizam paralisação, nesta quinta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O sindicato dos professores denuncia más condições de funcionamento, carga horária excessiva, além de congelamento dos salários há cinco anos

Educadores da rede municipal de São Lourenço da Mata vão realizar uma paralisação nesta quinta-feira (06), os profissionais também vão fazer um ato público às 8h, em frente à Câmara dos Vereadores, na Praça do Canhão.

Após a concentração, os participantes seguirão em passeata até a Prefeitura de São Lourenço da Mata, onde pretendem aguardar uma reunião com o prefeito Vinícius Labanca, solicitada por meio de ofício para às 10h.

Denúncias

O sindicato da categoria informou que está desde 2021 sem avanço a respeito das tentativas de negociação.

Eles denunciam as más condições de funcionamento das escolas, o congelamento dos salários há cinco anos e a criação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), considerado pela categoria um retrocesso.

Outra queixa é sobre a demissão de cerca de 700 professores temporários e a contratação de 350 novos concursados, submetidos, segundo o sindicato, a uma carga horária excessiva de 40 horas semanais de regência em sala de aula.

O sindicato ainda denuncia que professores têm sofrido punições, com descontos em folha, por participarem de assembleias e atos públicos, o que fere o direito constitucional de livre organização sindical.

“Não aguentamos mais tanta perseguição, ataques e descumprimento das leis que nos asseguram o pleno gozo das nossas conquistas. Uma educação de qualidade se faz com investimento, respeito e valorização profissional”, afirma a nota.

O Jornal do Commercio entrou em contato com a Prefeitura de São Lourenço da Mata para ter retorno de um pronunciamento, mas não obteve resposta.

