Pernambuco confirma quinta morte por intoxicação por metanol em 2025

Nova morte por suspeita de ingestão de bebida alcoólica adulterada ocorreu em São Bento do Una e eleva para cinco o total de óbitos no Estado

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco registrou mais uma morte por intoxicação por metanol ligada ao consumo de bebida alcoólica adulterada, elevando para cinco o total de óbitos confirmados no Estado em 2025.

A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nessa segunda-feira (24).

A vítima é um jovem de 20 anos, morador de São Bento do Una, no Agreste.

Segundo a SES-PE, ele ingeriu bebida alcoólica no início de novembro e passou mal dias depois. O rapaz chegou a receber alta, mas voltou a apresentar quadro grave e foi transferido para um hospital de Salgueiro, no Sertão, onde morreu.

Boletim

No boletim mais recente, a secretaria também notificou um novo caso suspeito em São José de Belmonte, totalizando 113 ocorrências relacionadas à intoxicação por metanol desde janeiro.

Desse total, 108 envolvem moradores de Pernambuco e cinco foram registradas em outros estados, incluindo São Paulo, Paraíba, Alagoas e Bahia.

Segundo a SES-PE, oito casos foram confirmados neste ano: cinco resultaram em morte e três deixaram sequelas.

Há ainda dez casos em investigação, entre eles três óbitos pendentes de esclarecimento, cinco pacientes internados e dois que já receberam alta. Outros 90 registros foram descartados após avaliação técnica.

As primeiras mortes por consumo de bebida adulterada ocorreram em Lajedo, também no Agreste. As vítimas foram Celso da Silva, 43, que morreu em 9 de setembro, e Jonas da Silva Filho, 25, que faleceu em 29 de agosto.

A terceira vítima confirmada foi uma mulher em Salgueiro, e a quarta, uma jovem de 26 anos, de Petrolina, que teria comprado uísque em São Bento do Una.

