Metanol: Ministério da Saúde confirma 62 casos de intoxicação pela ingestão de bebida alcoólica

Foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações. Confira municípios detalhados

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (19), novos dados sobre os casos de intoxicação por metanol ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com as novas informações, foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações.

Leia Também Sobe para 8 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em Pernambuco

Até o momento, São Paulo é o estado com maior número de registros, com 48 casos confirmados, cinco sendo investigados e 511 notificações descartadas. Outros estados com casos confirmados são:

Paraná (6);

Pernambuco (5);

Mato Grosso (2);

Rio Grande do Sul (1).

Além de São Paulo, oito estados investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol:

Pernambuco (12);

Piauí (5);

Mato Grosso (6);

Ceará (1);

Paraná (2);

Bahia (2);

Minas Gerais (1);

Tocantins (1).

Óbitos

Foram confirmados 16 óbitos ao todo no país, sendo nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e um no Matogrosso. Outras 10 notificações são investigadas em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Foram descartadas mais de 50 notificações.

Pernambuco

Ao todo, 17 municípios de Pernambuco já foram notificados sobre intoxicação por metanol resultante em morte. Confira:

ÁGUAS BELAS (Um caso suspeito)

CARUARU (Um caso descartado)

CUMARU (Um caso descartado)

EXU (Um caso descartado)

JABOATÃO DOS GUARARAPES (Um caso descartado)

JOÃO ALFREDO (Um caso descartado)

LAGOA DO OURO (Um caso descartado)

LAJEDO (dois casos confirmados)

OLINDA (dois casos descartados)

OURICURI (um caso descartado)

PAUDALHO (um caso descartado)

PEDRA (um caso suspeito)

PETROLINA (um caso suspeito)

POMBOS (um caso descartado)

RECIFE (dois casos descartados e um suspeito)

SALGUEIRO (um caso confirmado)

SURUBIM (Um caso descartado)

