Metanol: Ministério da Saúde confirma 62 casos de intoxicação pela ingestão de bebida alcoólica
Foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações. Confira municípios detalhados
Clique aqui e escute a matéria
O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (19), novos dados sobre os casos de intoxicação por metanol ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas.
De acordo com as novas informações, foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações.
Até o momento, São Paulo é o estado com maior número de registros, com 48 casos confirmados, cinco sendo investigados e 511 notificações descartadas. Outros estados com casos confirmados são:
- Paraná (6);
- Pernambuco (5);
- Mato Grosso (2);
- Rio Grande do Sul (1).
Além de São Paulo, oito estados investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol:
- Pernambuco (12);
- Piauí (5);
- Mato Grosso (6);
- Ceará (1);
- Paraná (2);
- Bahia (2);
- Minas Gerais (1);
- Tocantins (1).
Óbitos
Foram confirmados 16 óbitos ao todo no país, sendo nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e um no Matogrosso. Outras 10 notificações são investigadas em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Foram descartadas mais de 50 notificações.
Pernambuco
Ao todo, 17 municípios de Pernambuco já foram notificados sobre intoxicação por metanol resultante em morte. Confira:
- ÁGUAS BELAS (Um caso suspeito)
- CARUARU (Um caso descartado)
- CUMARU (Um caso descartado)
- EXU (Um caso descartado)
- JABOATÃO DOS GUARARAPES (Um caso descartado)
- JOÃO ALFREDO (Um caso descartado)
- LAGOA DO OURO (Um caso descartado)
- LAJEDO (dois casos confirmados)
- OLINDA (dois casos descartados)
- OURICURI (um caso descartado)
- PAUDALHO (um caso descartado)
- PEDRA (um caso suspeito)
- PETROLINA (um caso suspeito)
- POMBOS (um caso descartado)
- RECIFE (dois casos descartados e um suspeito)
- SALGUEIRO (um caso confirmado)
- SURUBIM (Um caso descartado)