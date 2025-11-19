fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Metanol: Ministério da Saúde confirma 62 casos de intoxicação pela ingestão de bebida alcoólica

Foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações. Confira municípios detalhados

Por Zayra Pereira Publicado em 19/11/2025 às 23:08
Imagem ilustrativa de drinks com bebida alco&oacute;lica
Imagem ilustrativa de drinks com bebida alcoólica - Divulgação

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (19), novos dados sobre os casos de intoxicação por metanol ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com as novas informações, foram registrados 97 casos, sendo 62 confirmados e 35 sob investigação. Foram descartados 772 outras notificações.

Até o momento, São Paulo é o estado com maior número de registros, com 48 casos confirmados, cinco sendo investigados e 511 notificações descartadas. Outros estados com casos confirmados são: 

  • Paraná (6);
  • Pernambuco (5);
  • Mato Grosso (2);
  • Rio Grande do Sul (1).

Além de São Paulo, oito estados investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol:

  • Pernambuco (12);
  • Piauí (5);
  • Mato Grosso (6);
  • Ceará (1);
  • Paraná (2);
  • Bahia (2);
  • Minas Gerais (1);
  • Tocantins (1).

Óbitos

Foram confirmados 16 óbitos ao todo no país, sendo nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e um no Matogrosso. Outras 10 notificações são investigadas em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Foram descartadas mais de 50 notificações.

Pernambuco

Ao todo, 17 municípios de Pernambuco já foram notificados sobre intoxicação por metanol resultante em morte. Confira:

  • ÁGUAS BELAS (Um caso suspeito)
  • CARUARU (Um caso descartado)
  • CUMARU (Um caso descartado)
  • EXU (Um caso descartado)
  • JABOATÃO DOS GUARARAPES (Um caso descartado)
  • JOÃO ALFREDO (Um caso descartado)
  • LAGOA DO OURO (Um caso descartado)
  • LAJEDO (dois casos confirmados)
  • OLINDA (dois casos descartados)
  • OURICURI (um caso descartado)
  • PAUDALHO (um caso descartado)
  • PEDRA (um caso suspeito)
  • PETROLINA (um caso suspeito)
  • POMBOS (um caso descartado)
  • RECIFE (dois casos descartados e um suspeito)
  • SALGUEIRO (um caso confirmado)
  • SURUBIM (Um caso descartado)

