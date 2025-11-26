Morar Bem PE vence prêmio nacional e é eleito melhor programa para territórios periféricos
Iniciativa do Governo de Pernambuco ficou em 1º lugar no Prêmio Periferia Viva 2025, do Ministério das Cidades, superando projetos do Rio e de Mauá
O Morar Bem PE, política habitacional do Governo de Pernambuco executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), conquistou o 1º lugar na categoria Entes Públicos do Prêmio Periferia Viva 2025, promovido pelo Ministério das Cidades.
A iniciativa foi reconhecida como a melhor ação governamental do país dedicada ao desenvolvimento integral de territórios periféricos.
O programa superou projetos como Guardiãs das Matas, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Defesa Civil Mirim, de Mauá (SP). É a primeira vez que Pernambuco recebe o principal prêmio federal voltado a políticas para periferias.
Criado em março de 2023, o Morar Bem PE reúne um conjunto de ações voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade, com foco em habitação de interesse social.
Resultados
Entre os resultados apresentados estão mais de 11 mil títulos de posse, 16 mil moradias adquiridas com subsídio do Entrada Garantida, melhorias habitacionais em 2,6 mil residências e ações sociais complementares que já atenderam 5 mil pessoas.
O programa prioriza famílias com renda de até dois salários mínimos, mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e responsáveis por crianças na primeira infância.
O déficit habitacional de Pernambuco é estimado em mais de 380 mil moradias, segundo a Fundação João Pinheiro.
Para o secretário executivo de Periferias da Seduh, Pedro Ribeiro, o prêmio reafirma a relevância da política pública.
“O resultado consolida o Morar Bem PE como referência nacional na promoção de moradia digna e no enfrentamento das desigualdades”, afirma.
Periferia Viva 2025 bate recorde de inscrições
A terceira edição do Prêmio Periferia Viva recebeu 2.540 iniciativas, distribuídas nas categorias Iniciativas Populares, Assessorias Técnicas e Entes Públicos.
Foram premiados 178 projetos, sendo apenas três na categoria dedicada a órgãos governamentais – entre eles, Pernambuco. A cerimônia de entrega do prêmio ainda não tem data definida.
O desempenho do estado na área habitacional também foi reconhecido em setembro, quando a Seduh, a Cehab e a Perpart receberam três prêmios do Selo de Mérito da ABC Habitação, durante o 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado em João Pessoa.
Entre os projetos premiados está o Cheque Esperança, que atua na desocupação e demolição de 431 prédios condenados — os chamados “prédios caixão” — e oferece auxílio-moradia a famílias removidas.
A ação integra órgãos do Judiciário, Ministério Público, Caixa Econômica, seguradoras e o Governo de Pernambuco.