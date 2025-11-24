fechar
Parque Nacional dos Guararapes terá novo centro de visitantes após convênio entre Governo de Pernambuco e Exército

Convênio garante R$ 2,22 milhões para iniciar requalificação do Parque Nacional dos Guararapes, com novo centro de visitantes e melhorias estruturais

Por Pedro Beija Publicado em 24/11/2025 às 21:18
Governo de Pernambuco assinou, nesta segunda-feira (24), convênio com o Exército para a construção de um centro de visitação no Parque Histórico Nacional dos Guararapes
Governo de Pernambuco assinou, nesta segunda-feira (24), convênio com o Exército para a construção de um centro de visitação no Parque Histórico Nacional dos Guararapes - Hesíodo Góes/Secom

O Governo de Pernambuco assinou, nesta segunda-feira (24), um convênio com o Comando Militar do Nordeste (CMNE) para a construção de um novo centro de visitantes no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, situado entre Jaboatão dos Guararapes e Recife. A iniciativa prevê investimento de R$ 2,22 milhões para implantação do equipamento, que incluirá área administrativa, espaço de receptivo, café e mirante.

Tombado em âmbitos federal e estadual, o parque é reconhecido como palco das Batalhas dos Guararapes e abriga áreas de Mata Atlântica, trilhas e mirantes naturais. Segundo o governo, o convênio viabiliza a retomada de obras que estavam paradas desde 2022. A execução ficará a cargo da Fundarpe, responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

A governadora Raquel Lyra destacou que a parceria busca garantir condições adequadas de visitação para o Parque e acolhimento para os visitantes.

"Qualquer lugar só é visitado se tiver uma estrutura adequada para receber turistas e atender a comunidade. O Governo do Estado se colocou à disposição do Exército para ser parte da solução e garantir que a primeira etapa pudesse ser iniciada", afirmou.

O comandante do CMNE, general Maurílio Ribeiro, reforçou que a participação do Estado permite acelerar a continuidade das intervenções.

"Os limites orçamentários nos levam a priorizar outras situações mais urgentes. Talvez não conseguíssemos, no curto prazo, ter o recurso necessário para dar prosseguimento a uma obra tão importante", disse. Ele acrescentou que melhorar a infraestrutura é essencial para ampliar a visitação: "Queremos que o parque fique cada vez mais conhecido, oferecendo conforto, informações e segurança para o turismo".

Nos últimos anos, medidas já haviam sido tomadas pelo Exército e pela Prefeitura de Jaboatão, incluindo o cercamento do parque, a criação de uma estrada auxiliar e ações cívico-sociais com os moradores do entorno. Segundo o general, essas iniciativas contribuíram para aproximar a comunidade do espaço histórico.

"Hoje a comunidade se sente dona do parque, e isso é fundamenta", afirmou.

A governadora Raquel Lyra também ressaltou a relação da comunidade com o território.

"O acolhimento da comunidade é fundamental. Recuperar o espaço público significa fortalecer urbanização, segurança e criar locais de convivência”, disse.

A cerimônia contou com as presenças da vice-governadora Priscila Krause; da secretária de Cultura, Cacau de Paula; da presidente da Fundarpe, Renata Borba; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; e do comandante da 7ª Região Militar, general de Divisão Andrelucio.

