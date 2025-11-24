fechar
Política | Notícia

Fernando Monteiro se filia ao PSD e reforça palanque de Raquel Lyra para 2026

Deputado oficializa entrada no PSD em ato com Raquel Lyra e se torna o primeiro deputado federal da sigla em Pernambuco, reforçando a base para 2026

Por Pedro Beija Publicado em 24/11/2025 às 20:43
Deputado federal Fernando Monteiro oficializa filiação ao PSD nesta quinta-feira (25), em ato liderado pela governadora Raquel Lyra, presidente estadual do partido, e Gilberto Kassab, que lidera nacionalmente o PSD
Deputado federal Fernando Monteiro oficializa filiação ao PSD nesta quinta-feira (25), em ato liderado pela governadora Raquel Lyra, presidente estadual do partido, e Gilberto Kassab, que lidera nacionalmente o PSD - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O deputado federal Fernando Monteiro oficializa, nesta terça-feira (25), sua filiação ao PSD em um ato em Brasília conduzido pela governadora Raquel Lyra, presidente estadual da legenda, e pelo líder nacional do partido, Gilberto Kassab.

Com a filiação de Monteiro, a governadora conquista seu primeiro deputado federal de mandato dentro do PSD em Pernambuco, em movimento importante enquanto estrutura sua base para as eleições de 2026.

Leia Também

A entrada de Monteiro ocorre em meio à estratégia da sigla de ampliar presença no Estado e consolidar um bloco de apoio ao governo estadual. Para Raquel Lyra, a filiação reforça o projeto político que ela busca consolidar.

“É o nosso primeiro deputado federal de mandato que se filia ao nosso partido. Fernando tem uma trajetória de trabalho em Pernambuco e está na defesa dos interesses mais nobres do nosso Estado. Chega para somar”, disse a governadora, nesta segunda-feira (24).

A governadora afirmou ainda que a presença do parlamentar fortalecerá a articulação para captação de recursos e parcerias, além de ampliar a representação de Pernambuco no Congresso.

"Não tenho dúvida nenhuma que será ainda mais forte para nós, não só do nosso partido, mas sobretudo para o nosso governo, para que a gente possa atrair mais recursos, construir mais parcerias, e ter uma voz firme e forte, além das que a gente já tem pelo nosso Estado", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Monteiro, que cumpre seu terceiro mandato e foi reeleito com 99.751 votos em 2022, integra comissões estratégicas na Câmara, como Finanças e Tributação, Desenvolvimento Urbano e a comissão especial sobre Transição Energética e Hidrogênio Verde.

Silvio Costa Filho diz que Fernando Monteiro “praticamente nunca entrou” no Republicanos

A mudança partidária de Fernando Monteiro também repercutiu no Republicanos, sigla à qual o deputado esteve filiado antes da chegada ao PSD. Também nesta segunda-feira, o ministro de Portos e Aeroportos e presidente estadual do Republicanos, Silvio Costa Filho, afirmou que a saída do parlamentar já era esperada e ocorreu de maneira natural.

“A realidade é que Fernando Monteiro praticamente nunca entrou no partido. Ele passou um período, nós conversamos e o caminho natural do deputado Fernando não era ficar no Republicanos. Ele entendeu e foi uma conversa muito positiva. Tanto é que agora a gente está trabalhando para buscar novos deputados federais que devem, nos próximos meses, ingressar no partido”, declarou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Álvaro Porto diz que governo Raquel Lyra ainda não pagou emendas e ameaça judicialização
Alepe

Álvaro Porto diz que governo Raquel Lyra ainda não pagou emendas e ameaça judicialização
Raquel Lyra cobra recurso da bancada federal e articula reunião com ministros para negociar reforço no orçamento de 2026
REUNIÃO

Raquel Lyra cobra recurso da bancada federal e articula reunião com ministros para negociar reforço no orçamento de 2026

Compartilhe

Tags