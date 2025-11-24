Fernando Monteiro se filia ao PSD e reforça palanque de Raquel Lyra para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado oficializa entrada no PSD em ato com Raquel Lyra e se torna o primeiro deputado federal da sigla em Pernambuco, reforçando a base para 2026

O deputado federal Fernando Monteiro oficializa, nesta terça-feira (25), sua filiação ao PSD em um ato em Brasília conduzido pela governadora Raquel Lyra, presidente estadual da legenda, e pelo líder nacional do partido, Gilberto Kassab.

Com a filiação de Monteiro, a governadora conquista seu primeiro deputado federal de mandato dentro do PSD em Pernambuco, em movimento importante enquanto estrutura sua base para as eleições de 2026.

A entrada de Monteiro ocorre em meio à estratégia da sigla de ampliar presença no Estado e consolidar um bloco de apoio ao governo estadual. Para Raquel Lyra, a filiação reforça o projeto político que ela busca consolidar.

“É o nosso primeiro deputado federal de mandato que se filia ao nosso partido. Fernando tem uma trajetória de trabalho em Pernambuco e está na defesa dos interesses mais nobres do nosso Estado. Chega para somar”, disse a governadora, nesta segunda-feira (24).

A governadora afirmou ainda que a presença do parlamentar fortalecerá a articulação para captação de recursos e parcerias, além de ampliar a representação de Pernambuco no Congresso.

"Não tenho dúvida nenhuma que será ainda mais forte para nós, não só do nosso partido, mas sobretudo para o nosso governo, para que a gente possa atrair mais recursos, construir mais parcerias, e ter uma voz firme e forte, além das que a gente já tem pelo nosso Estado", afirmou.

Monteiro, que cumpre seu terceiro mandato e foi reeleito com 99.751 votos em 2022, integra comissões estratégicas na Câmara, como Finanças e Tributação, Desenvolvimento Urbano e a comissão especial sobre Transição Energética e Hidrogênio Verde.

Silvio Costa Filho diz que Fernando Monteiro “praticamente nunca entrou” no Republicanos

A mudança partidária de Fernando Monteiro também repercutiu no Republicanos, sigla à qual o deputado esteve filiado antes da chegada ao PSD. Também nesta segunda-feira, o ministro de Portos e Aeroportos e presidente estadual do Republicanos, Silvio Costa Filho, afirmou que a saída do parlamentar já era esperada e ocorreu de maneira natural.

“A realidade é que Fernando Monteiro praticamente nunca entrou no partido. Ele passou um período, nós conversamos e o caminho natural do deputado Fernando não era ficar no Republicanos. Ele entendeu e foi uma conversa muito positiva. Tanto é que agora a gente está trabalhando para buscar novos deputados federais que devem, nos próximos meses, ingressar no partido”, declarou.

