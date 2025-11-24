Raquel Lyra cobra recurso da bancada federal e articula reunião com ministros para negociar reforço no orçamento de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora aceitou sugestão do ministro da Defesa, José Múcio, e negocia reunião com pernambucanos nesta terça-feira (25), em Brasília

A governadora Raquel Lyra (PSD) criticou, nesta segunda-feira (24), a baixa destinação de emendas da bancada federal de Pernambuco para obras estruturantes do Estado e articula uma reunião em Brasília com ministros pernambucanos para tratar do tema.

A movimentação foi articulada durante o Fórum Permanente de Infraestrutura, promovido pela Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) no Recife para discutir a Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco, e ganhou força após intervenção direta do ministro da Defesa, José Múcio.

Raquel discursava sobre investimentos estaduais quando cobrou mais empenho da bancada, citando o contraste com o Ceará.

“A gente precisa garantir recursos de emenda de bancada. Eu olhei pro Ceará e o Ceará anunciou R$ 400 milhões de emendas de bancada para projetos de infraestrutura estruturadores do estado do Ceará. Nós não podemos repetir o que foi ano passado, R$ 20 milhões”, afirmou.

Em seguida, ela reforçou a limitação fiscal do Estado. "É muito importante falar sobre isso, porque a gente não tem como inventar dinheiro. E o meu teto para pegar uma operação de crédito é de R$ 2.2 bilhões por ano. Eu já tô no teto”, declarou.

Momentos depois, José Múcio propôs uma reunião conjunta com os ministros pernambucanos para discutir uma atuação coordenada do governo federal na negociação com a bancada.

A governadora aceitou imediatamente e passou a listar nomes que poderiam compor o encontro. “Podemos fazer essa reunião em Brasília? O senhor estará lá? Nós temos Luciana [Santos, de Ciência e Tecnologia], André [de Paula, de Pesca e Aquicultura] e Fred [Siqueira], das Comunicações”, elencou a governadora. Além destes, Wolney Queiroz se soma à lista como ministro da Previdência, além de Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, que estava presente no evento.

Raquel Lyra propôs realizar a reunião em Brasília pois já cumpriria agenda na capital federal nesta terça-feira (25), onde participará da filiação do deputado federal Fernando Monteiro ao PSD, ao lado do presidente da sigla Gilberto Kassab. Ela embarcou na noite desta segunda.

Caso seja confirmada, a reunião com os ministros deve ocorrer no gabinete de Silvio Costa Filho, que confirmou publicamente a intenção de organizar o encontro.

“Vou combinar com a governadora Raquel Lyra para que a gente possa fazer uma reunião, convidando os ministros de Pernambuco para participar e construir a agenda 2026 sobre o orçamento ao lado da bancada federal, para que a gente possa pegar as obras prioritárias de Pernambuco, a exemplo da Transnordestina, da Escola de Sargentos e do Arco Metropolitano, para que essas obras no próximo ano tenham recursos assegurados na peça orçamentária de 2026. Eu acho que é o momento de unidade pra gente construir essa convergência a favor de Pernambuco”, disse Silvio em entrevista após a fala da governadora.