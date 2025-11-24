Gás do Povo: Recife está na 1ª fase do programa que dá botijão de gás grátis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife é uma das 10 capitais incluídas na estreia do programa. Benefício substitui pagamento em dinheiro por recarga direta do botijão.

*Com informações do Estadão Conteúdo

A cidade do Recife está entre as dez capitais selecionadas para a primeira fase do programa "Gás do Povo", que substitui o antigo Auxílio Gás e fornece recargas de botijões de 13 kg para famílias de baixa renda. O governo federal deu início à operação nesta segunda-feira (24).

Nesta etapa inicial, cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas nas cidades selecionadas. Além da capital pernambucana, a lista inclui Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

A gestão do programa ficará a cargo da Caixa Econômica Federal e da Dataprev. A meta do governo é alcançar a totalidade dos usuários previstos em março de 2026, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

Diferente do modelo anterior, que pagava 50% do valor do botijão em dinheiro a cada dois meses, o novo programa entrega o vale-recarga (o produto em si) para garantir a segurança alimentar das famílias.

Quem tem direito e como consultar

Podem receber o benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados há pelo menos 24 meses, e renda mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo.

Beneficiários do Bolsa Família têm prioridade e o recebimento é acumulativo. No entanto, famílias com CPF irregular ou problemas cadastrais não poderão participar.

Para saber se foi contemplado, o responsável familiar pode consultar o aplicativo Meu Social, o Portal Cidadão da Caixa ou ligar para o atendimento Caixa Cidadão (0800 706 0207).

Quantidade de vales e regras

A distribuição dos botijões varia conforme o tamanho da família:

Famílias com 2 ou 3 pessoas: Recebem 4 vales por ano (validade de 3 meses cada).

Recebem 4 vales por ano (validade de 3 meses cada). Famílias com 4 ou mais pessoas: Recebem 6 vales por ano (validade de 2 meses cada).

O valor de referência é calculado pelo governo. Caso o preço na revendedora seja menor que o valor do vale, não haverá "troco" ou crédito acumulado. A família não paga nada pelo gás, mas a revenda pode cobrar taxa de entrega (frete) ou o valor do casco vazio, caso o beneficiário não leve o seu para troca.

Como fazer a recarga

O beneficiário deve ir diretamente a uma revenda credenciada. Não haverá pagamento em dinheiro. Para retirar o gás, é necessário apresentar:

Cartão com chip do Bolsa Família;

Ou cartão de débito da Caixa;

Ou CPF com código de validação gerado no celular.

A partir de fevereiro de 2026, será lançado o aplicativo específico "Gás do Povo". As revendas autorizadas devem exibir a identidade visual do programa. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 121.

