Gás do Povo: Recife está na 1ª fase do programa que dá botijão de gás grátis
Recife é uma das 10 capitais incluídas na estreia do programa. Benefício substitui pagamento em dinheiro por recarga direta do botijão.
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações do Estadão Conteúdo
A cidade do Recife está entre as dez capitais selecionadas para a primeira fase do programa "Gás do Povo", que substitui o antigo Auxílio Gás e fornece recargas de botijões de 13 kg para famílias de baixa renda. O governo federal deu início à operação nesta segunda-feira (24).
Nesta etapa inicial, cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas nas cidades selecionadas. Além da capital pernambucana, a lista inclui Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.
A gestão do programa ficará a cargo da Caixa Econômica Federal e da Dataprev. A meta do governo é alcançar a totalidade dos usuários previstos em março de 2026, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.
Diferente do modelo anterior, que pagava 50% do valor do botijão em dinheiro a cada dois meses, o novo programa entrega o vale-recarga (o produto em si) para garantir a segurança alimentar das famílias.
Quem tem direito e como consultar
Podem receber o benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados há pelo menos 24 meses, e renda mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Beneficiários do Bolsa Família têm prioridade e o recebimento é acumulativo. No entanto, famílias com CPF irregular ou problemas cadastrais não poderão participar.
Para saber se foi contemplado, o responsável familiar pode consultar o aplicativo Meu Social, o Portal Cidadão da Caixa ou ligar para o atendimento Caixa Cidadão (0800 706 0207).
Quantidade de vales e regras
A distribuição dos botijões varia conforme o tamanho da família:
- Famílias com 2 ou 3 pessoas: Recebem 4 vales por ano (validade de 3 meses cada).
- Famílias com 4 ou mais pessoas: Recebem 6 vales por ano (validade de 2 meses cada).
O valor de referência é calculado pelo governo. Caso o preço na revendedora seja menor que o valor do vale, não haverá "troco" ou crédito acumulado. A família não paga nada pelo gás, mas a revenda pode cobrar taxa de entrega (frete) ou o valor do casco vazio, caso o beneficiário não leve o seu para troca.
Como fazer a recarga
O beneficiário deve ir diretamente a uma revenda credenciada. Não haverá pagamento em dinheiro. Para retirar o gás, é necessário apresentar:
- Cartão com chip do Bolsa Família;
- Ou cartão de débito da Caixa;
- Ou CPF com código de validação gerado no celular.
A partir de fevereiro de 2026, será lançado o aplicativo específico "Gás do Povo". As revendas autorizadas devem exibir a identidade visual do programa. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 121.