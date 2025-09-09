Momento Econômico: Governo triplica alcance do "Gás do Povo" e leva alívio a milhões de famílias brasileiras
Programa gratuito promete atender até 15 milhões de lares até março de 2025, beneficiando diretamente cerca de 50 milhões de pessoas
O programa "Gás do Povo", que garante gratuidade no botijão de gás para famílias em situação de vulnerabilidade, está prestes a passar por uma grande expansão. A iniciativa, debatida na coluna 'Momento Econômico' do programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal, com participação do economista Sandro Prado, promete triplicar o número de famílias beneficiadas e oferecer um alívio crucial no orçamento doméstico.
Atualmente, cerca de 5,13 milhões de famílias recebem o auxílio-gás. Esse número deve saltar para aproximadamente 15 milhões de famílias até março de 2025, impactando 50 milhões de pessoas. O programa começa em novembro de 2024, com a meta de atender todos os elegíveis até março do ano seguinte. Prado destacou a importância da medida: “Isso é um programa de grande abrangência social, porque atingir 50 milhões é um percentual interessante”.
Confira a coluna na íntegra:
Pernambuco, um dos mais beneficiados
Entre os estados que sentirão um grande impacto do programa, Pernambuco se destaca como o quarto mais beneficiado. Segundo Prado, São Paulo lidera o ranking, seguido por Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Em Pernambuco, a expectativa é de que 1,144 milhão de famílias sejam atendidas, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas. “Vai chegar aí a cerca de 30, 35% da população pernambucana... a cada três pernambucanos, um vai ser impactado pelo programa”, explicou o economista.
Como funciona o benefício e quem tem direito
A gratuidade do gás, que começa em novembro, é direcionada a famílias de baixa renda. Os primeiros contemplados serão os que já recebem o Bolsa Família. As demais famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita inferior a R$ 759 (meio salário mínimo). Com o reajuste, esse valor passará para R$ 816 em 2025.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O benefício será concedido via voucher digital, entregue ao responsável pela família através do CPF. Com esse voucher, o botijão poderá ser retirado em uma distribuidora cadastrada próxima. A quantidade varia conforme o tamanho da família:
- 2 pessoas: até 3 botijões por ano.
- 3 pessoas: até 4 botijões por ano.
- 4 ou mais pessoas: até 6 botijões por ano.
Vale destacar que a entrega não está incluída. Caso o beneficiário não possa transportar o botijão, poderá haver cobrança de um pequeno frete. Para dúvidas, está disponível o número 121.
Mais do que economia: saúde e dignidade
Além do impacto financeiro, o programa gera benefícios sociais. Prado ressaltou que o “Gás do Povo” contribui para a saúde e a segurança das famílias: “Dessa forma, vamos evitar muitos acidentes de intoxicação, queimaduras... e essas famílias terão mais dignidade”.
Ele lembrou ainda que, sem condições financeiras, muitos recorrem a meios perigosos de cozimento, como lenha ou álcool, que geram riscos de incêndios e infecções.
Na visão do economista, o programa também fortalece a justiça social: “Todos esses programas de transferência de renda são importantes porque redistribuem recursos: os tributos pagos pelos mais ricos retornam em benefícios para os mais pobres. Nada mais justo do que ajudar quem mais precisa”.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.