Podcast | Notícia

Momento Econômico: Governo triplica alcance do "Gás do Povo" e leva alívio a milhões de famílias brasileiras

Programa gratuito promete atender até 15 milhões de lares até março de 2025, beneficiando diretamente cerca de 50 milhões de pessoas

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/09/2025 às 18:35
G&aacute;s do Povo/Imagem Ilustrativa
Gás do Povo/Imagem Ilustrativa - NE10

O programa "Gás do Povo", que garante gratuidade no botijão de gás para famílias em situação de vulnerabilidade, está prestes a passar por uma grande expansão. A iniciativa, debatida na coluna 'Momento Econômico' do programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal, com participação do economista Sandro Prado, promete triplicar o número de famílias beneficiadas e oferecer um alívio crucial no orçamento doméstico.

Atualmente, cerca de 5,13 milhões de famílias recebem o auxílio-gás. Esse número deve saltar para aproximadamente 15 milhões de famílias até março de 2025, impactando 50 milhões de pessoas. O programa começa em novembro de 2024, com a meta de atender todos os elegíveis até março do ano seguinte. Prado destacou a importância da medida: “Isso é um programa de grande abrangência social, porque atingir 50 milhões é um percentual interessante”.

Confira a coluna na íntegra:

Pernambuco, um dos mais beneficiados

Entre os estados que sentirão um grande impacto do programa, Pernambuco se destaca como o quarto mais beneficiado. Segundo Prado, São Paulo lidera o ranking, seguido por Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em Pernambuco, a expectativa é de que 1,144 milhão de famílias sejam atendidas, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas. “Vai chegar aí a cerca de 30, 35% da população pernambucana... a cada três pernambucanos, um vai ser impactado pelo programa”, explicou o economista.

Como funciona o benefício e quem tem direito

A gratuidade do gás, que começa em novembro, é direcionada a famílias de baixa renda. Os primeiros contemplados serão os que já recebem o Bolsa Família. As demais famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita inferior a R$ 759 (meio salário mínimo). Com o reajuste, esse valor passará para R$ 816 em 2025.

O benefício será concedido via voucher digital, entregue ao responsável pela família através do CPF. Com esse voucher, o botijão poderá ser retirado em uma distribuidora cadastrada próxima. A quantidade varia conforme o tamanho da família:

  • 2 pessoas: até 3 botijões por ano.
  • 3 pessoas: até 4 botijões por ano.
  • 4 ou mais pessoas: até 6 botijões por ano.

Vale destacar que a entrega não está incluída. Caso o beneficiário não possa transportar o botijão, poderá haver cobrança de um pequeno frete. Para dúvidas, está disponível o número 121.

Mais do que economia: saúde e dignidade

Além do impacto financeiro, o programa gera benefícios sociais. Prado ressaltou que o “Gás do Povo” contribui para a saúde e a segurança das famílias: “Dessa forma, vamos evitar muitos acidentes de intoxicação, queimaduras... e essas famílias terão mais dignidade”.

Ele lembrou ainda que, sem condições financeiras, muitos recorrem a meios perigosos de cozimento, como lenha ou álcool, que geram riscos de incêndios e infecções.

Na visão do economista, o programa também fortalece a justiça social: “Todos esses programas de transferência de renda são importantes porque redistribuem recursos: os tributos pagos pelos mais ricos retornam em benefícios para os mais pobres. Nada mais justo do que ajudar quem mais precisa”.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

