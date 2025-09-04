fechar
Economia | Notícia

Veja ponto a ponto do Gás do Povo, aposta do governo Lula para 15,5 milhões de famílias

Com lançamento na véspera de ano eleitoral e na maior comunidade de Belo Horizonte (MG), a política pública é a nova aposta do governo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/09/2025 às 17:19
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo"
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo" - Ricardo Stuckert / PR

Após meses de interlocução entre ministérios e setor privado, o governo federal lançou nesta quinta-feira, 4, a versão turbinada do auxílio gás, com a previsão de passar das atuais 5,13 milhões de famílias beneficiadas e alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026.

Com lançamento na véspera de ano eleitoral e na maior comunidade de Belo Horizonte (MG), o Aglomerado da Serra, a política pública é a nova aposta do governo para a baixa renda, anunciada logo após o chamado "Luz do Povo" - outro programa deste ano, que fixou gratuidade no consumo mensal de até 80 quilowatt-hora (kWh) para famílias na Tarifa Social.

A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues ainda em novembro deste ano.

"Vocês verão pelas ruas, verão nas vilas, verão nos morros, nos nossos aglomerados, os postos de distribuição com a placa: 'Aqui tem Gás do Povo'. Isso é justiça social na veia", declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após o lançamento.

Revenda, distribuição e Caixa

A revenda, na prática, compra botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da distribuidora e os revende para famílias, pequenos comércios, etc. Os revendedores que desejam participar do programa deverão credenciar-se voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal. As empresas revendedoras devem entregar o botijão ao beneficiário e serão "ressarcidas" pelo banco público no valor do preço de referência do GLP do Estado de domicílio da família.

Ou seja, a Caixa, que já é operadora da atual versão do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários; caso contrário, haveria aumento de custos do programa. Atualmente, o Brasil conta com quase 60 mil pontos de revenda. As distribuidoras terão o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios por meio de suas revendas e aqueles independentes.

Recebimento do gás

Para o beneficiário final, haverá uma espécie de "vale-gás" - que não poderá ser utilizado para outros fins. São quatro as possibilidades para a retirada do produto: uso de um aplicativo específico, um cartão próprio para o programa, QR Code via Caixa Econômica e cartão do Bolsa Família. O detalhamento dessas opções sairá antes de 30 de outubro.

O programa beneficiará famílias no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família. Com a publicação de Medida Provisória, com diretrizes do programa e definição das bases legais, haverá decreto com a regulamentação. O programa não cobre o valor do frete e o beneficiário terá de arcar com esse custo, caso queira receber o botijão em casa.

Custeio do programa

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026, o que, na visão do Executivo, é suficiente para garantir que todo o gasto com o programa esteja na previsão orçamentária do ano que vem.

A medida provisória que estabelece as bases legais para o programa "Gás do Povo" prevê que, além do orçamento federal, a política poderá ser custeada por entes federativos que firmarem termo de adesão com a União, "na forma estabelecida em regulamento".

Segundo estimativas, São Paulo e Bahia terão os maiores números de famílias beneficiadas com o programa, em 1,87 milhão e 1,84 milhão, respectivamente. Outros Estados com os maiores números de beneficiários são: Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Todos acima de 1 milhão de famílias.

Regras gerais

Famílias com 2 integrantes receberão até 3 botijões por ano. Já as famílias com 3 integrantes receberão até 4 botijões por ano. Famílias com 4 ou mais integrantes receberão até 6 botijões por ano. O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou hoje que o valor do benefício no programa "Gás do Povo" será definido por Estado e atualizado periodicamente.

Essa atualização não será sentida pelos consumidores, já que o programa prevê gratuidade. Porém, esse processo interno será acompanhado pelos revendedores que serão "ressarcidos" após a disponibilização do produto ao beneficiário. Se o preço praticado pela revenda for menor em relação ao preço de referência de determinado Estado, não há geração de crédito ou troco, nem acúmulo para o próximo benefício.

O presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sérgio Bandeira de Mello, explica que o programa deverá ter maior efetividade do ponto de vista social porque há uma focalização do benefício. "Não é um subsídio generalizado, que geralmente beneficia a todos indiscriminadamente. Subsídios generalizados têm alto custo fiscal e baixo impacto social", declarou em conversa com o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ao defender o programa.

 

