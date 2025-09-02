União Brasil e PP oficializam saída do governo Lula e ameaçam punir quem não seguir determinação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Federação emitiu comunicado nesta terça-feira (2), determinando que todos os detentores de mandato devem renunciar às funções que ocupam no Executivo

*Com informações de Estadão Conteúdo

A federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, anunciou nesta terça-feira (2) o rompimento oficial com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com comunicado emitido pela federação, todos os detentores de mandato devem renunciar às funções que ocupam no Executivo.

O texto adverte que, em caso de descumprimento, haverá afastamento de dirigentes nos estados e, se persistirem na permanência, serão aplicadas punições previstas no estatuto partidário. Segundo a nota, a medida é um “gesto de clareza e de coerência” exigido pelos eleitores.

"Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes", diz trecho do comunicado da federação União Progressista.

No governo Lula, a federação conta com quatro ministros, sendo três do União e um do PP. Confira a lista abaixo.

União Brasil

Celso Sabino (Turismo);

Frederico Siqueira (Comunicações);

Waldez Góes (Integração Regional)

PP

André Fufuca (Esporte)

Dirigentes do União argumentam, no entanto, que apenas Sabino representa diretamente o partido, já que as demais indicações teriam sido feitas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Para se manter no cargo, Sabino avalia pedir licença ou até deixar a legenda.

A ruptura já vem sendo discutida desde o início da aliança que resultou na federação, quando lideranças do União Brasil e do PP aumentaram críticas públicas ao governo, com episódios que causaram constrangimento a ministros, como no caso de Fufuca, que chegou a reforçar lealdade a Lula.

Nos bastidores, presidentes das siglas, Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), já abriram diálogo com Valdemar Costa Neto, dirigente nacional do PL, sobre composições eleitorais para 2026 e eventuais anistias internas, segundo revelou a Coluna do Estadão.

Leia o comunicado, na íntegra:

"Comunicado da Federação União Progressista

Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal.

Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto.

Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes.

Brasília, 02 de setembro de 2025"

