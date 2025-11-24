Baile de Gala do GS & Instituto UniConnecta realiza noite beneficente em prol de crianças e instituições sociais
Além da aquisição de brinquedos, o projeto levará o Papai Noel às comunidades de Areias e Estância, garantindo que as doações cheguem às crianças
Clique aqui e escute a matéria
O artista pernambucano Guilherme Sax, em parceria com o Instituto UniConnecta, promove no dia 7 de dezembro de 2025, às 17h, o Baile de Gala Beneficente, um evento que reúne música, gastronomia e solidariedade.
A celebração acontece na Rua Sá e Souza, 1213 – Setúbal / Boa Viagem, com o objetivo de arrecadar doações para ações de Natal voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade social.
Como participar?
A participação no baile acontece exclusivamente por meio de doações: a cada R$ 100 doados, o participante recebe 1 ingresso. Todo o valor arrecadado será destinado à compra de brinquedos, à realização de ações sociais e ao apoio direto a instituições beneficentes de Pernambuco.
Esta edição também celebra o lançamento oficial do Instituto UniConnecta, reforçando o compromisso social e a ampliação das ações voltadas às comunidades.
A instituição contemplada nesta edição é o Instituto Karis – Instituto Comunidade dos Pequenos Profetas. Além da aquisição de brinquedos, o projeto levará o Papai Noel às comunidades de Areias e Estância, garantindo que as doações cheguem diretamente às crianças atendidas pelos institutos.
A noite de gala contará com buffet completo, bebidas não alcoólicas, brindes especiais e uma estrutura profissional, com sonorização, iluminação cênica e ambientação assinada por Fausto Audio. A programação musical é bastante diversa e inclui:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Rubens Mendes;
- DJ LM;
- Júnior Max;
- Guilherme Sax;
- Rafinha do Acordeon.
O evento também conta com o apoio de importantes patrocinadores, entre eles Alugue Flat Temporada, Alternativa Serviços, Padaria Triunfo Gourmet, Restaurante Catamaram, House In Incorporações, Restaurante Lá Casa, Djorn, Dr. Gustavo Canto e HM Temporada, além de outras empresas que apoiam a iniciativa.
Doações / Ingressos
As doações antecipadas são fundamentais para viabilizar a compra dos brinquedos e toda a logística das ações sociais. As contribuições podem ser feitas via Pix.
Chave Pix: bailedogseuniconecta@gmail.com
Banco: C6 Bank
Titular: Luís Guilherme Uchoa Mendes
Serviço
Evento: Baile de Gala Beneficente – GS & Instituto UniConnecta
Data: 7 de dezembro de 2025
Horário: 17h
Local: Rua Sá e Souza, 1213 – Setúbal / Boa Viagem, Recife
Telefone para contato: 81996368859 (falar com Gabriela Alves)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />