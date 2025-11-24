Baile de Gala do GS & Instituto UniConnecta realiza noite beneficente em prol de crianças e instituições sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além da aquisição de brinquedos, o projeto levará o Papai Noel às comunidades de Areias e Estância, garantindo que as doações cheguem às crianças

O artista pernambucano Guilherme Sax, em parceria com o Instituto UniConnecta, promove no dia 7 de dezembro de 2025, às 17h, o Baile de Gala Beneficente, um evento que reúne música, gastronomia e solidariedade.

A celebração acontece na Rua Sá e Souza, 1213 – Setúbal / Boa Viagem, com o objetivo de arrecadar doações para ações de Natal voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Como participar?

A participação no baile acontece exclusivamente por meio de doações: a cada R$ 100 doados, o participante recebe 1 ingresso. Todo o valor arrecadado será destinado à compra de brinquedos, à realização de ações sociais e ao apoio direto a instituições beneficentes de Pernambuco.

Esta edição também celebra o lançamento oficial do Instituto UniConnecta, reforçando o compromisso social e a ampliação das ações voltadas às comunidades.

A instituição contemplada nesta edição é o Instituto Karis – Instituto Comunidade dos Pequenos Profetas. Além da aquisição de brinquedos, o projeto levará o Papai Noel às comunidades de Areias e Estância, garantindo que as doações cheguem diretamente às crianças atendidas pelos institutos.

A noite de gala contará com buffet completo, bebidas não alcoólicas, brindes especiais e uma estrutura profissional, com sonorização, iluminação cênica e ambientação assinada por Fausto Audio. A programação musical é bastante diversa e inclui:

Rubens Mendes;

DJ LM;

Júnior Max;

Guilherme Sax;

Rafinha do Acordeon.

O evento também conta com o apoio de importantes patrocinadores, entre eles Alugue Flat Temporada, Alternativa Serviços, Padaria Triunfo Gourmet, Restaurante Catamaram, House In Incorporações, Restaurante Lá Casa, Djorn, Dr. Gustavo Canto e HM Temporada, além de outras empresas que apoiam a iniciativa.

Doações / Ingressos

As doações antecipadas são fundamentais para viabilizar a compra dos brinquedos e toda a logística das ações sociais. As contribuições podem ser feitas via Pix.

Chave Pix: bailedogseuniconecta@gmail.com

Banco: C6 Bank

Titular: Luís Guilherme Uchoa Mendes

Serviço

Evento: Baile de Gala Beneficente – GS & Instituto UniConnecta

Data: 7 de dezembro de 2025

Horário: 17h

Local: Rua Sá e Souza, 1213 – Setúbal / Boa Viagem, Recife

Telefone para contato: 81996368859 (falar com Gabriela Alves)

