fechar
Pernambuco | Notícia

Programa Novos Horizontes promove cuidado e acompanhamento a pessoas em situação de dependência química no Recife

A equipe especializada passa a atuar diretamente nos territórios, com atendimento estruturado e equipamentos móveis; confira como vai funcionar

Por Zayra Pereira Publicado em 24/11/2025 às 18:13
Equipamentos móveis do Programa Novos Horizontes
Equipamentos móveis do Programa Novos Horizontes - Fotos: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

O Programa Novos Horizontes, promovido pela Prefeitura do Recife, foi lançado nesta segunda-feira (24), como objetivo de ampliar o cuidado qualificado e o acompanhamento contínuo a pessoas em situação de dependência química e uso abusivo de substâncias psicoativas.

A equipe especializada passa a atuar diretamente nos territórios, com atendimento estruturado e equipamentos móveis, como um micro-ônibus com sala de escuta e acolhimento e um trailer equipado com chuveiros e sanitários.

“O Novos Horizontes é uma ação específica da área de política sobre drogas para podermos fazer uma abordagem com cuidado, olhando para a reinserção e podendo acolher aquelas pessoas que estão em situação de dependência química. A iniciativa se integra ao trabalho das equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe com uma equipe própria do Novos Horizontes, garantindo que essa abordagem seja feita da forma correta”, afirmou o prefeito João Campos.

Leia Também

De acordo com o prefeito, o objetivo é oferecer um caminho possível de proteção, apoio e reconstrução de vínculos: “É muito importante ter esse cuidado e ter uma ação efetiva para que consigamos trabalhar e garantir que essas pessoas possam ter uma nova oportunidade e iniciar um processo de reinserção na sua vida. Esse trabalho será ampliado e anunciado em novas etapas nos próximos dias”, completou João Campos.

Além disso, Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome, destacou que o intuito é expandir continuamente o serviço.

“A ampliação do cuidado às pessoas em situação de dependência química é, antes de tudo, um compromisso com a vida. O Programa Novos Horizontes nasce para fortalecer vínculos, reconstruir trajetórias e garantir que ninguém esteja sozinho diante de um processo tão difícil. Ele chega inicialmente com uma estrutura que integra o trailer e o ônibus de atendimento itinerante, somados à base fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua, recém-inaugurado em Santo Amaro.”, afirma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como o programa funciona 

O Novos Horizontes contará com equipe especializada atuando de forma contínua nos territórios, oferecendo:

  • Escuta qualificada e atendimento em sala reservada dentro do micro-ônibus;
  • Acesso à higiene pessoal no trailer com chuveiros e sanitários;
  • Mediação e encaminhamento para serviços da rede pública;
  • Acompanhamento regular de casos e fortalecimento de vínculos;
  • Articulação com saúde, assistência social, comunidades terapêuticas e rede de acolhimento.


O trailer e o micro-ônibus entrarão em operação integrada com as equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe, permitindo maior capilaridade e presença constante em espaços públicos. Além disso, o programa passa a contar com presença fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), recém-inaugurado no bairro de Santo Amaro, assegurando acolhimento contínuo e ampliando de forma significativa o alcance das estratégias de cuidado.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco
RioMar Recife funciona em horário especial e tem descontos de até 70% durante Happy Friday
BLACK FRIDAY

RioMar Recife funciona em horário especial e tem descontos de até 70% durante Happy Friday

Compartilhe

Tags