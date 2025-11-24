Programa Novos Horizontes promove cuidado e acompanhamento a pessoas em situação de dependência química no Recife
A equipe especializada passa a atuar diretamente nos territórios, com atendimento estruturado e equipamentos móveis; confira como vai funcionar
O Programa Novos Horizontes, promovido pela Prefeitura do Recife, foi lançado nesta segunda-feira (24), como objetivo de ampliar o cuidado qualificado e o acompanhamento contínuo a pessoas em situação de dependência química e uso abusivo de substâncias psicoativas.
A equipe especializada passa a atuar diretamente nos territórios, com atendimento estruturado e equipamentos móveis, como um micro-ônibus com sala de escuta e acolhimento e um trailer equipado com chuveiros e sanitários.
“O Novos Horizontes é uma ação específica da área de política sobre drogas para podermos fazer uma abordagem com cuidado, olhando para a reinserção e podendo acolher aquelas pessoas que estão em situação de dependência química. A iniciativa se integra ao trabalho das equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe com uma equipe própria do Novos Horizontes, garantindo que essa abordagem seja feita da forma correta”, afirmou o prefeito João Campos.
De acordo com o prefeito, o objetivo é oferecer um caminho possível de proteção, apoio e reconstrução de vínculos: “É muito importante ter esse cuidado e ter uma ação efetiva para que consigamos trabalhar e garantir que essas pessoas possam ter uma nova oportunidade e iniciar um processo de reinserção na sua vida. Esse trabalho será ampliado e anunciado em novas etapas nos próximos dias”, completou João Campos.
Além disso, Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome, destacou que o intuito é expandir continuamente o serviço.
“A ampliação do cuidado às pessoas em situação de dependência química é, antes de tudo, um compromisso com a vida. O Programa Novos Horizontes nasce para fortalecer vínculos, reconstruir trajetórias e garantir que ninguém esteja sozinho diante de um processo tão difícil. Ele chega inicialmente com uma estrutura que integra o trailer e o ônibus de atendimento itinerante, somados à base fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua, recém-inaugurado em Santo Amaro.”, afirma.
Como o programa funciona
O Novos Horizontes contará com equipe especializada atuando de forma contínua nos territórios, oferecendo:
- Escuta qualificada e atendimento em sala reservada dentro do micro-ônibus;
- Acesso à higiene pessoal no trailer com chuveiros e sanitários;
- Mediação e encaminhamento para serviços da rede pública;
- Acompanhamento regular de casos e fortalecimento de vínculos;
- Articulação com saúde, assistência social, comunidades terapêuticas e rede de acolhimento.
O trailer e o micro-ônibus entrarão em operação integrada com as equipes do Consultório na Rua e do Recife Acolhe, permitindo maior capilaridade e presença constante em espaços públicos. Além disso, o programa passa a contar com presença fixa no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), recém-inaugurado no bairro de Santo Amaro, assegurando acolhimento contínuo e ampliando de forma significativa o alcance das estratégias de cuidado.