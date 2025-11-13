Prefeitura do Recife inicia construção de nova etapa do Parque da Tamarineira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O espaço público, adotado e aprovado pela população desde a entrega da primeira etapa no ano passado, também ganhará um novo acesso pela Avenida Norte

A Prefeitura do Recife iniciou nesta quinta-feira (13), as obras para ampliação do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, que passará a contar com uma área de 40,4 mil m², quase o dobro do espaço que já vem sendo usado pelos moradores da cidade.

O espaço público, adotado e aprovado pela população desde a entrega da primeira etapa no ano passado, também ganhará um novo acesso pela Avenida Norte. O prefeito João Campos e o vice-prefeito Victor Marques assinaram a ordem de serviço para dar início à intervenção, que receberá investimentos da ordem de R$ 18,8 milhões.

“Ela tem o dobro do tamanho da primeira etapa. Isso significa que, ao ser concluída, teremos um parque três vezes maior — uma grande conquista para a cidade. Esta é uma área que se assemelha a uma floresta no coração urbano da cidade. Por isso, essa nova etapa será muito mais naturalizada, com menos intervenções físicas e mais elementos naturais: jardins filtrantes, caminhos de solo natural, tudo pensado para preservar o ambiente”, explicou João.

O gestor destaca a importância dessas estruturas para garantir o lazer e o convívio na cidade: “Sabemos que, em um espaço como este, garantimos o convívio das pessoas. E, como prometido, a principal entrada do parque será pela Avenida Norte”.

De acordo com a prefeitura, o Hospital Ulysses Pernambucano, que fica no mesmo terreno, não será afetado pelas obras.

Área mais verde



Por estar quase todo dentro do Setor de Conservação Ambiental (SCA), área de proteção mais rigorosa, a segunda etapa do Parque terá 86% de solo natural e características muito mais naturalizadas do que a primeira.

Os usuários contarão com equipamentos e brinquedos que estimulam o contato com a natureza. Além disso, serão plantadas cerca de 400 árvores e palmeiras, todas nativas. Pela lei, o SCA precisa ter no mínimo 80% de solo natural.

“Essa obra já é um sucesso, como vimos com a conclusão da primeira etapa. Para a segunda, temos algumas novidades, como a construção de uma praça na Av. Norte, que dará acesso ao parque, e algo que não vemos em nenhum outro parque do Brasil: aqui, temos 86% de solo natural, numa mata virgem, que será um equipamento para todo mundo”, detalhou Victor Marques, vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, que está à frente do projeto. “Nosso prazo de conclusão é até o final do primeiro semestre do ano que vem, e vamos batalhar muito para entregar antes”, acrescentou.

Acesso direto pela Avenida Norte

O Parque vai ganhar uma grande praça de acesso pela Avenida Norte, que contará com estrutura de quiosques de alimentação, bancos, estação para bicicletas compartilhadas, arborização e paisagismo, sempre priorizando espécies nativas da Mata Atlântica.

Imagem de projeto de ampliação do Parque da Tamarineira - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

A área conhecida como Matinha terá a maior concentração de usos e atividades do Parque, como pista de cooper naturalizada medindo 500 m; decks de madeira com bancos, mesas e espreguiçadeiras; anfiteatro; playground com diversos tipos de brinquedos em madeira; mesas para piquenique; e redários.

A Matinha ganhará também, pela primeira vez no Recife, os “núcleos regenerativos”, espaços de plantio intensivo de espécies nativas que auxiliam na restauração ecológica e na biodiversidade. Atualmente, boa parte da Matinha é composta por espécies exóticas.

Um dos grandes elementos estruturadores da segunda etapa será um passeio para pedestres e ciclistas, grande eixo que conectará as avenidas Rosa e Silva e Norte, permitindo a travessia por dentro do equipamento. O pórtico histórico será requalificado e funcionará como ponto inicial do percurso.

Logo após o pórtico, haverá um playground com brinquedos de madeira, como a pirâmide de toras de madeira. Seguindo o passeio de pedestres, o visitante encontrará três grandes decks redondos de madeira com plataformas de diferentes alturas, que servirão para múltiplos usos, como encontros, descanso e piqueniques.

Drenagem

Para melhorar a drenagem da área, será construído um reservatório com dispositivos de coleta para o encaminhamento adequado das águas pluviais, garantindo a destinação correta da água superficial e evitando sobrecarga na infraestrutura do entorno.

No interior da Matinha, haverá três bacias de infiltração, estrategicamente localizadas nos pontos de maior risco de alagamento, para promover a absorção da água pluvial no próprio solo. O objetivo dessas intervenções é garantir que os pontos baixos naturais do parque, que são mais suscetíveis ao acúmulo de água, não sejam inundados, preservando assim a funcionalidade e a integridade do ambiente, além de proporcionar maior segurança para os visitantes e as áreas adjacentes.

Desde a inauguração da primeira etapa, no segundo semestre de 2024, o Parque da Tamarineira se tornou um dos principais equipamentos públicos da cidade, oferecendo à população espaços para crianças e adultos, como playgrounds, quadra poliesportiva, pista de cooper, fonte interativa e extensas áreas verdes.

