Obra de Maria leva comitiva pernambucana para encontro com o Papa Leão XIV

A audiência privada aconteceu nesta quarta-feira (22). No próximo domingo, os integrantes se juntam ao Santo Padre na celebração de uma missa especial

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (22), o fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa, conduziu uma comitiva pernambucana até o Vaticano, para a primeira audiência privada com o Papa Leão XIV.

O encontro reuniu autoridades do estado como o desembargador Marcelo Russell Wanderley e a desembargadora Valéria Bezerra Pereira Wanderley, a cofundadora da comunidade, Maria Salomé, e alguns membros da Fraternité Monseigneur Courtney, que integram a Obra de Maria.

Convite

O convite para o encontro partiu do Núncio Apostólico de Burundi, Dom Dieudonné Datonou, que serviu como assessor do Papa Francisco por oito anos e é um grande admirador da Obra de Maria, inclusive já participou das celebrações de aniversário na sede da instituição.

“Em suas palavras e gestos, Dom Dieudonné tem expressado profunda admiração pelo trabalho da Obra de Maria, especialmente pelas ações desenvolvidas no continente africano”, explica Gilberto.

Evangelização na África

Atualmente, a Obra está presente em 63 países, sendo mais da metade deles na África. Recentemente, a instituição levou o Frei Gilson a Angola e Moçambique, reunindo um público estimado em mais de 30 mil pessoas.

Além disso, grandes nomes da Igreja Católica no Brasil, como os padres Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti, têm se unido nessa mesma missão, de fortalecer os laços de solidariedade entre os continentes.

Renovação da fé

Após o encontro privado, o grupo participou da audiência pública na Praça de São Pedro. No próximo domingo, os participantes se juntarão ao Santo Padre na celebração de uma missa especial, durante a qual ocorrerá uma ordenação sacerdotal presidida pelo Papa.

Para o fundador da Obra de Maria, o momento é de renovação da fé e de sentir o pulsar da Igreja viva diante do Santo Padre.

“É renovar nossa entrega e compreender que a missão da Obra de Maria ultrapassa fronteiras. Servir é o nosso chamado, e ver o reconhecimento do Papa e de tantos irmãos na fé é a certeza de que esse caminho é guiado pelo amor.”



