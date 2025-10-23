fechar
Metro Quadrado | Notícia

Retomada das reformas: intenção de obra cresce 16,67% no País, aponta estudo

Segundo o estudo, a intenção de realizar obras e reformas cresceu expressivos 16,67% em setembro de 2025 na comparação com o mês anterior

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 17:14 | Atualizado em 23/10/2025 às 17:15
Em um recorte regional, o Norte do pa&iacute;s desponta como a regi&atilde;o com maior inten&ccedil;&atilde;o de realizar obras, atingindo 34%
Em um recorte regional, o Norte do país desponta como a região com maior intenção de realizar obras, atingindo 34% - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A disposição dos brasileiros em investir em melhorias domésticas voltou a ganhar força, marcando uma retomada no mercado de materiais de construção. É o que revela o Índice de Intenção de Obra (InObra), um levantamento mensal realizado pela Juntos Somos Mais.

Segundo o estudo, a intenção de realizar obras e reformas cresceu expressivos 16,67% em setembro de 2025 na comparação com o mês anterior. O indicador recuperou-se significativamente, voltando ao patamar de 28% e registrando uma alta de 4 pontos percentuais após dois meses consecutivos de queda.

Embora o índice tenha se mantido estável em relação a setembro de 2024, a variação mensal aponta para uma recuperação concreta no interesse do consumidor em investir no lar.

Cautela no planejamento e uso do essencial

O InObra detalha que 22% dos brasileiros já têm uma obra planejada, enquanto 9% estão com reformas em andamento. No entanto, o consumidor demonstra cautela na hora de executar. Entre os que manifestam intenção, 44% pretendem iniciar as obras nos próximos seis meses, e 31% projetam o início em até um ano.

A prioridade dos projetos está nas etapas estruturais e de manutenção. Os itens mais citados pelos entrevistados reforçam esse foco em melhorias essenciais: tinta, cimento e argamassa lideram a lista de materiais desejados, indicando intervenções voltadas para a conservação e valorização dos imóveis.

Região Norte lidera o interesse

Em um recorte regional, o Norte do país desponta como a região com maior intenção de realizar obras, atingindo 34%. Em seguida, vêm as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, todas com 27% de interesse, sustentando um patamar consistente impulsionado, em grande parte, pela expansão urbana e pela regularização habitacional.

Para a Juntos Somos Mais — joint venture formada por Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre —, a retomada observada em setembro pode sinalizar um novo ciclo de investimento doméstico. O setor, que representa cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, precisará acompanhar de perto essa evolução para antecipar as demandas e ajustar as estratégias comerciais.

 
 
 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Grupo dono da Riachuelo prepara venda de shopping no Nordeste
MALL

Grupo dono da Riachuelo prepara venda de shopping no Nordeste
Criado para financiar Saúde e Educação com o dinheiro do pré-Sal, Fundo Social virou verba de puxadinho na campanha de reeleição de Lula
Coluna JC Negócios

Criado para financiar Saúde e Educação com o dinheiro do pré-Sal, Fundo Social virou verba de puxadinho na campanha de reeleição de Lula

Compartilhe

Tags