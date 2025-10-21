Projeto Bem Viver celebra os 10 anos incentivando o envelhecimento saudável
O projeto do IJCPM, reúne cerca de 60 idosos que moram nas comunidades do Pina e Brasília Teimosa, duas vezes por semana, em aulas diversas
O Projeto Bem Viver completa 10 anos incentivando o envelhecimento saudável e a autonomia de pessoas com mais de 60 anos que moram nas comunidades do Pina e Brasília Teimosa.
O projeto é uma iniciativa do Instituto João Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) que reúne cerca de 60 idosos, duas vezes por semana, em aulas de dança, orientações sobre alimentação saudável, atividades para a memória, educação digital e apresentações artísticas.
“Temos uma agenda intensa e diversificada de atividades de acordo do que é proposto pelo próprio grupo. O estímulo à interação social é um importante aliado para promover qualidade de vida na terceira idade”, destaca a coordenadora do IJCPM, Alexsandra Silva.
Resultado do projeto
Josinete Nunes faz parte do Bem Viver desde o início do projeto, em 2015. A aposentada tem 76 anos e começou a participar das ações no ano em que seu marido faleceu, no grupo ela encontrou apoio e acolhimento.
“No Bem Viver, além de fazer grandes amigos, aprendi a me cuidar mais, a fazer exercício, a me alimentar melhor. É meu compromisso semanal com o autocuidado”, conta.
Assim como dona Josinete, cerca de 80% dos participantes fazem parte do Bem Viver desde o primeiro ano da iniciativa.
Beatriz Rejane Raposo, de 26 anos, diz que quando cursava o preparatório para o Enem no IJCPM teve trocas com pessoas mais velhas que foram cruciais na decisão da escolha da sua profissão.
Hoje, ela é recém-formada em Enfermagem e seu projeto de conclusão de curso abordou a importância do hábito de vida saudável em idosos com hipertensão, tendo como objeto de estudo o grupo do Bem-Viver.
“Analisei fatores como alimentação, ingestão de água, exercício físico, bem-estar social e uso de medicamentos para avaliar o controle da pressão arterial”, detalha.