Projeto Bem Viver celebra os 10 anos incentivando o envelhecimento saudável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O projeto do IJCPM, reúne cerca de 60 idosos que moram nas comunidades do Pina e Brasília Teimosa, duas vezes por semana, em aulas diversas

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto Bem Viver completa 10 anos incentivando o envelhecimento saudável e a autonomia de pessoas com mais de 60 anos que moram nas comunidades do Pina e Brasília Teimosa.

O projeto é uma iniciativa do Instituto João Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) que reúne cerca de 60 idosos, duas vezes por semana, em aulas de dança, orientações sobre alimentação saudável, atividades para a memória, educação digital e apresentações artísticas.

“Temos uma agenda intensa e diversificada de atividades de acordo do que é proposto pelo próprio grupo. O estímulo à interação social é um importante aliado para promover qualidade de vida na terceira idade”, destaca a coordenadora do IJCPM, Alexsandra Silva.

Imagens do Projeto Bem Viver - Divulgação

Resultado do projeto

Josinete Nunes faz parte do Bem Viver desde o início do projeto, em 2015. A aposentada tem 76 anos e começou a participar das ações no ano em que seu marido faleceu, no grupo ela encontrou apoio e acolhimento.

“No Bem Viver, além de fazer grandes amigos, aprendi a me cuidar mais, a fazer exercício, a me alimentar melhor. É meu compromisso semanal com o autocuidado”, conta.

Assim como dona Josinete, cerca de 80% dos participantes fazem parte do Bem Viver desde o primeiro ano da iniciativa.

Beatriz Rejane Raposo, de 26 anos, diz que quando cursava o preparatório para o Enem no IJCPM teve trocas com pessoas mais velhas que foram cruciais na decisão da escolha da sua profissão.

Hoje, ela é recém-formada em Enfermagem e seu projeto de conclusão de curso abordou a importância do hábito de vida saudável em idosos com hipertensão, tendo como objeto de estudo o grupo do Bem-Viver.

“Analisei fatores como alimentação, ingestão de água, exercício físico, bem-estar social e uso de medicamentos para avaliar o controle da pressão arterial”, detalha.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC