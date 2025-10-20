fechar
Pernambuco | Notícia

Semana do Brincar promove programação para crianças até este domingo (26)

A 11ª edição do evento tem uma programação gratuita com oficinas, atividades recreativas, cinema e passeios educativos a partir desta terça-feira (21)

Por Anaís Coelho Publicado em 20/10/2025 às 17:24
Programação gratuita para crianças
Programação gratuita para crianças - Divulgação

A Prefeitura do Recife promove, a partir de amanhã (21), a 11ª Semana do Brincar 2025, com uma programação completa de oficinas, atividades recreativas, cinema e passeios educativos, até o domingo (26).

A Semana do Brincar é uma celebração que acontece anualmente e tem o objetivo de fortalecer o vínculo das crianças com a natureza e a cidade, valorizando as brincadeiras como parte essencial do desenvolvimento infantil.

Segundo o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, o compromisso é garantir que as crianças tenham acesso a espaços e oportunidades de viver plenamente.

“A Semana do Brincar é um momento em que reafirmamos que brincar é um direito, não um privilégio. Mais do que uma atividade recreativa, o brincar estimula a imaginação, fortalece vínculos comunitários e contribui para o desenvolvimento emocional e social das crianças.”

Programação

Terça-feira (21)

  • 9h - Oficina de Argila na LBV (Rua dos Coelhos, 219, Coelhos)
  • 15h - Conscientização sobre o cuidado com o rio e o clima, com plantio de mudas (Largo dos Coelhos, 78, Coelhos)
  • 18h - Cine na Rua – As Aventuras (Praça Largo dos Coelhos)

Quarta-feira (22)

  • 15h - Passeio de Catamarã (Forte das Cinco Pontas)

Quinta-feira (23)

  • 13h - Passeio educativo no Jardim Botânico (Jardim Botânico do Recife, Curado)

Sexta-feira (24)

  • 15h - Tarde do Brincar (Parque Roque Santeiro, Ilha do Leite)

Sábado (25)

  • 9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucional (Rua Ijuí, 57, Torrões)

Domingo (26)

  • 9h30 - Manhã do Brincar com crianças em acolhimento institucional (Rua Hamilton Ribeiro, 216, Campo Grande)

