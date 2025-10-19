Raquel Lyra lamenta mortes em desabamento em Olinda: "que Deus conforte o coração das famílias"
Tragédia deixou mortos e feridos em Ouro Preto; a prefeita do município afirmou já ter recebido apoio do governo do Estado para o resgate
Um imóvel com oito casas desabou na manhã deste domingo (19) no bairro de Ouro Preto, em Olinda, após uma explosão de gás.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou um óbito no local e, mais tarde, outro de uma vítima que foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR). O episódio também deixou feridos.
Autoridades lamentam tragédia e acompanham trabalhos de resgate
A governadora do Estado, Raquel Lyra, publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio aos feridos e às famílias enlutadas:
“Recebi a notícia do desabamento que ocorreu na manhã deste domingo, em Olinda, que deixou uma vítima fatal e vários feridos. Todas as nossas forças operacionais continuam atuando no caso, desde as buscas das vítimas até as investigações. Daqui da China, sigo em contato com a governadora em exercício Priscila Krause, que já conversou com a prefeita Mirella Almeida e reafirmou o trabalho do Governo de Pernambuco neste momento difícil. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, escreveu.
A governadora em exercício, Priscila Krause, também compartilhou nas redes sociais as ações do Estado:
“Recebi com preocupação as informações sobre o desabamento ocorrido na manhã deste domingo (19), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras vítimas feridas”, escreveu.
“O Governo de Pernambuco está mobilizado por meio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, assistência social e demais órgãos, no atendimento às vítimas e no apoio às equipes que seguem trabalhando no local. Liguei para a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, e reforcei a parceria do Governo do Estado no enfrentamento dessa situação e na assistência às famílias atingidas”, completou.
Mirella Almeida, prefeita de Olinda, se pronunciou por meio de publicações nas redes:
“Uma residência desabou no bairro de Ouro Preto, na manhã de hoje. A Defesa Civil e várias equipes da Prefeitura estão no local prestando todo o apoio necessário. Seguimos trabalhando com toda a dedicação e urgência para garantir a segurança e acolhimento das pessoas”, comunicou.
“Recebi a ligação da governadora em exercício, Priscila Krause, que colocou as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil estadual e Polícias Civil e Militar para auxiliar em todas as ações de resgate e suporte. Seguimos juntos trabalhando para garantir acolhimento às pessoas”, escreveu.