Pernambuco | Notícia

Projeto de formação gratuita sobre comunicação e alimentação saudável está com inscrições abertas

O projeto promove uma formação completa para jovens que querem aprender a criar conteúdo para internet sobre alimentação e hábitos saudáveis

Por Anaís Coelho Publicado em 16/10/2025 às 16:09 | Atualizado em 16/10/2025 às 16:14
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Freepik

O Fala que Alimenta é uma iniciativa que oferece uma formação em comunicação e engajamento, com uma base de conteúdo sobre alimentação saudável, segurança alimentar e nutricional.

A ação foi lançada nesta quinta-feira (16) pela Prefeitura do Recife, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Umane, que é uma organização que apoia iniciativas de prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida.

Como participar?

São 60 vagas que favorecem jovens entre 18 e 29 anos, moradores de Recife, Pernambuco, sendo 50% das vagas para mulheres (cis ou trans), pessoas negras e LGBTQIAPN+.

Os jovens de famílias que façam parte do Cadastros Único (CadÚnico) ou de algum programa social da prefeitura terão prioridade na seleção de vagas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de novembro, através do formulário disponível no site: bit.ly/inscricoes_falaquealimenta

Os participantes terão direito a uma recarga mensal de celular (com acesso a internet), ajuda de custos para deslocamento e alimentação. No final da formação, os jovens que concluírem 75% das atividades, receberão um certificado de participação.

Sobre as aulas

As aulas acontecem no modelo híbrido, sendo seis módulos no total, três aulas remotas e três aulas presenciais.

A qualificação vai abordar temas como inteligência artificial, produção audiovisual e planejamento estratégico de comunicação, com objetivo de repassar conhecimentos sobre criação de conteúdo com base na alimentação saudável.

Uma equipe de monitoria estará disponível, inclusive com suporte individualizado, para responder a dúvidas e incentivar a participação ao longo de todos os seis módulos.

Importância do projeto

O Brasil é o país com o maior número de influenciadores digitais no Instagram, somando mais de 500 mil contas com mais de 10 mil seguidores, segundo pesquisa da Nielsen. Devido a isso, o desejo de criar conteúdos para a internet está cada vez mais presente nos jovens brasileiros.

O projeto vê o acesso à informação segura e de qualidade como um grande aliado no combate à fome e à insegurança alimentar.

Segundo a Secretária de Assistência Social e Combate à fome, Pâmela Alves, o acesso a informações sobre hábitos saudáveis traz para a população melhores condições de tomar decisões para melhorar sua qualidade de vida.

“A Prefeitura do Recife vai mobilizar os jovens da cidade para participar da iniciativa, fortalecendo o engajamento das juventudes na promoção da alimentação adequada e saudável”, afirma.

