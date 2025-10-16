Projeto promove ciclo de debates sobre preservação do oceano na Torre Malakoff

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontros nos dias 16 e 17 de outubro vão reunir pesquisadores, educadores, lideranças comunitárias e representantes institucionais

Após a inauguração da exposição Terra-Mar na Torre Malakoff, o programa do projeto bilateral realizado entre a França e Pernambuco promove um ciclo de debates intitulado “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”.

Até a próxima sexta-feira, 17 de outubro, pesquisadores, educadores, lideranças comunitárias e representantes institucionais participam de debates abertos e gratuitos que exploram as relações entre o oceano, o clima e a vida na Terra.

Nesta quinta-feira (16), às 14h, o debate “Plásticos sem fronteiras: a marca humana que o oceano não esquece” será realizado por Anne Justino (UFRPE/TAPIOCA) e Cynthia Lima (UFPE).

Já na sexta-feira (17), o bate-papo sobre “Como adiar o fim do mundo?” acontece das 16h às 17h com a presença de Jessica Lobo (Ao Vento), Prof. Sergio Matias (UFPE) e equipe Terra-Mar (Ayodê França, Anne Justino, Jessika Abreu, Gabriela Figueiredo, Rostand Costa, Karla Martins e Carol Figueiredo).

A programação é gratuita e acontece na Torre Malakoff, no Bairro do Recife.

“O oceano não é apenas um campo de estudo científico, é também um espaço de vida, cultura e pertencimento. Reunir ciência e arte é uma maneira de inspirar novos modos de pensar o futuro e esse diálogo bilateral entre França e Brasil vem justamente para reafirmar nosso compromisso com uma questão global”, afirma Arnaud Bertrand, diretor e responsável pelas relações institucionais com a França no projeto.

Exposição

Exposição Terra-Mar apresenta o oceano como um sistema vital para a vida na Terra - Brenda Alcântara/Divulgação

Inaugurada no último dia 11, a exposição Terra-Mar apresenta o oceano como um sistema vital para a vida na Terra, explorando suas conexões com o clima, a biodiversidade e as formas de existência humana.

Resultado de uma colaboração entre instituições do Brasil e da França, o projeto teve início em Montpellier. A mostra reúne obras de Ayodê França e Eliú Damasceno, que transformam ciência e consciência ambiental em experiência estética.

A exposição gratuita é uma realização do LMI TAPIOCA, Laboratório interdisciplinar sobre o Atlântico Tropical, pelo Institut de Recherche pour le Développement – IRD Brasil, pela Rede Clima Pesquisas, pelo Falcão Vento e pelo BioImpact.

Conta com patrocínio do IRD Brasil, do Ministério da Pesca e Aquicultura, da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e da Embaixada da França no Brasil.

A produção é assinada por Ao Vento, Mollusca Produções, Ayodê França, Careta Filmes e Aho Digital, com apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), da Fundação de Cultura do Estado de Pernambuco (Cultura PE), da Torre Malakoff e do BioImpact, além do suporte institucional da Embaixada da França no Brasil.

Confira a programação completa

16/10

“Plásticos sem fronteiras: a marca humana que o oceano não esquece”

14h às 15h

Com Anne Justino (UFRPE/TAPIOCA) e Cynthia Lima (UFPE)

17/10

“Como adiar o fim do mundo?”

16h às 17h

Com Jessica Lobo (Ao Vento), Prof. Sergio Matias (UFPE) e equipe Terra-Mar (Ayodê França, Anne Justino, Jessika Abreu, Gabriela Figueiredo, Rostand Costa, Karla Martins e Carol Figueiredo)

Serviço

Exposição Terra-Mar

Local: Torre Malakoff – Bairro do Recife

Período: até 27 de outubro de 2025

Terça a sexta, das 10 às 17h

Domingo, das 14h às 18h

Entrada gratuita

