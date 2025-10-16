Projeto promove ciclo de debates sobre preservação do oceano na Torre Malakoff
Encontros nos dias 16 e 17 de outubro vão reunir pesquisadores, educadores, lideranças comunitárias e representantes institucionais
Após a inauguração da exposição Terra-Mar na Torre Malakoff, o programa do projeto bilateral realizado entre a França e Pernambuco promove um ciclo de debates intitulado “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”.
Até a próxima sexta-feira, 17 de outubro, pesquisadores, educadores, lideranças comunitárias e representantes institucionais participam de debates abertos e gratuitos que exploram as relações entre o oceano, o clima e a vida na Terra.
Nesta quinta-feira (16), às 14h, o debate “Plásticos sem fronteiras: a marca humana que o oceano não esquece” será realizado por Anne Justino (UFRPE/TAPIOCA) e Cynthia Lima (UFPE).
Já na sexta-feira (17), o bate-papo sobre “Como adiar o fim do mundo?” acontece das 16h às 17h com a presença de Jessica Lobo (Ao Vento), Prof. Sergio Matias (UFPE) e equipe Terra-Mar (Ayodê França, Anne Justino, Jessika Abreu, Gabriela Figueiredo, Rostand Costa, Karla Martins e Carol Figueiredo).
A programação é gratuita e acontece na Torre Malakoff, no Bairro do Recife.
“O oceano não é apenas um campo de estudo científico, é também um espaço de vida, cultura e pertencimento. Reunir ciência e arte é uma maneira de inspirar novos modos de pensar o futuro e esse diálogo bilateral entre França e Brasil vem justamente para reafirmar nosso compromisso com uma questão global”, afirma Arnaud Bertrand, diretor e responsável pelas relações institucionais com a França no projeto.
Exposição
Inaugurada no último dia 11, a exposição Terra-Mar apresenta o oceano como um sistema vital para a vida na Terra, explorando suas conexões com o clima, a biodiversidade e as formas de existência humana.
Resultado de uma colaboração entre instituições do Brasil e da França, o projeto teve início em Montpellier. A mostra reúne obras de Ayodê França e Eliú Damasceno, que transformam ciência e consciência ambiental em experiência estética.
A exposição gratuita é uma realização do LMI TAPIOCA, Laboratório interdisciplinar sobre o Atlântico Tropical, pelo Institut de Recherche pour le Développement – IRD Brasil, pela Rede Clima Pesquisas, pelo Falcão Vento e pelo BioImpact.
Conta com patrocínio do IRD Brasil, do Ministério da Pesca e Aquicultura, da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e da Embaixada da França no Brasil.
A produção é assinada por Ao Vento, Mollusca Produções, Ayodê França, Careta Filmes e Aho Digital, com apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), da Fundação de Cultura do Estado de Pernambuco (Cultura PE), da Torre Malakoff e do BioImpact, além do suporte institucional da Embaixada da França no Brasil.
Confira a programação completa
16/10
“Plásticos sem fronteiras: a marca humana que o oceano não esquece”
14h às 15h
Com Anne Justino (UFRPE/TAPIOCA) e Cynthia Lima (UFPE)
17/10
“Como adiar o fim do mundo?”
16h às 17h
Com Jessica Lobo (Ao Vento), Prof. Sergio Matias (UFPE) e equipe Terra-Mar (Ayodê França, Anne Justino, Jessika Abreu, Gabriela Figueiredo, Rostand Costa, Karla Martins e Carol Figueiredo)
Serviço
Exposição Terra-Mar
Local: Torre Malakoff – Bairro do Recife
Período: até 27 de outubro de 2025
Terça a sexta, das 10 às 17h
Domingo, das 14h às 18h
Entrada gratuita