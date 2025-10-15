fechar
Recife é selecionado para participar de projeto nacional de combate ao calor

Capital é, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a 16ª cidade mais vulnerável às mudanças climáticas do mundo

Publicado em 15/10/2025 às 13:19 | Atualizado em 15/10/2025 às 13:20
Recife foi um dos cinco municípios brasileiros selecionados para participar do Acelerador de Soluções para o Calor Urbano - FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM

O Recife foi um dos cinco municípios brasileiros selecionados para participar do Acelerador de Soluções para o Calor Urbano, iniciativa do WRI Brasil voltada a apoiar projetos em estágio inicial para enfrentar os efeitos do aumento das temperaturas.

Representada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e pela Prefeitura do Recife, por meio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), a capital pernambucana participará com o projeto “Centro Parque Resiliente”, ao lado de Fortaleza, Teresina, Campinas e Florianópolis. Essa etapa do programa segue até março de 2026.

O objetivo é criar refúgios climáticos com intervenções urbanas em praças e pátios da área central da cidade, integrando sombreamento, vegetação e solo permeável para melhorar o conforto térmico e a drenagem nesses espaços.

A ação está inserida no Plano do Centro do Recife, que busca o desenvolvimento sustentável, a ampliação de áreas verdes, o incentivo à mobilidade a pé e a valorização do patrimônio histórico.

Os projetos selecionados terão suporte técnico, ferramentas de análise, conexões com financiadores e oportunidades de divulgação em todo o país.

O Recife é, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a 16ª cidade mais vulnerável à emergência climática do mundo.

Divulgação/GadelhariaIndustriaCriativa
Calor extremo afeta principalmente idosos, crianças, pessoas em situação de rua, trabalhadores ao ar livre e usuários de transporte público - Divulgação/GadelhariaIndustriaCriativa

No centro histórico, baixa cobertura vegetal e ilhas de calor - áreas urbanas que apresentam temperaturas mais altas - intensificam a sensação térmica e expõem ao calor extremo principalmente idosos, crianças, pessoas em situação de rua, trabalhadores ao ar livre e usuários de transporte público.

Na Região Metropolitana do Recife, por exemplo, 80% do total de habitantes - mais de 2,9 milhões de moradores - afirmaram que residem em ruas e avenidas sem árvores, de acordo com o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A pesquisa coloca o Recife como a 19ª capital brasileira no ranking das mais arborizadas.

Para Dayse Vital, analista de Infraestrutura da ARIES, o Acelerador de Soluções para o Calor Urbano é “a oportunidade de transformar em ação concreta o que o recifense sabe que precisa: refúgios climáticos que ofereçam sombra, vegetação e conforto térmico, especialmente em áreas históricas”.

