PMs são acusados de cobrar R$ 350 para liberar motorista a caminho de Porto de Galinhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em depoimento, vítima disse que extorsão foi praticada por dois militares na PE-38, entre o Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na semana passada

Clique aqui e escute a matéria

Um novo caso de extorsão a motoristas que seguem para a praia de Porto de Galinhas, principal cartão-postal do Litoral Sul de Pernambuco, está sendo investigado. Um homem de 35 anos prestou queixa à Polícia Civil afirmando que dois policiais militares exigiram o pagamento de R$ 350 durante uma blitz.

A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Porto de Galinhas. Em depoimento, relatou que seguia pela PE-38, entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca (onde Porto de Galinhas está localizado), quando foi interceptado por uma viatura policial por volta das 23h do dia 6 de outubro.



O motorista descreveu que dois policiais militares estavam na viatura e realizaram a abordagem. Segundo ele, os PMs passaram a insinuar que havia drogas ou armas no interior do veículo, o que foi negado. Depois alegaram que o condutor poderia estar sob efeito de álcool.

A vítima também negou. De acordo com ela, dois testes do bafômetro foram realizados - com resultados negativos para consumo de álcool.

O motorista contou que a abordagem seguiu com a verificação de supostas irregularidades no veículo. Como foi detectada a ausência de estepe, os militares teriam dito que seria aplicada uma multa. A vítima teria concordado.

Foi nesse momento que os policiais militares teriam exigido a quantia em dinheiro para liberar o veículo. Eles ainda teriam se recusado a apresentar identificação funcional e número da viatura.

O motorista disse, em depoimento, que foi obrigado a retornar ao Cabo de Santo Agostinho, onde sacou o dinheiro e, por volta das 23h40, entregou aos militares.

No relato na delegacia, afirmou estar indignado por ter sido vítima de extorsão por parte de agentes públicos.

Como se trata de um crime militar, o caso fica sob a coordenação da própria Polícia Militar de Pernambuco. Não há prazo para conclusão das investigações.

Leia Também Posto policial onde mulher foi estuprada não tem câmeras, confirma PM

DENÚNCIAS DE EXTORSÃO SÃO FREQUENTES

Denúncias de extorsão praticadas por policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) no Litoral Sul de Pernambuco não são novidade. Em fevereiro deste ano, a coluna revelou o relato de um casal de turistas, que disse ter sido abordado perto de um posto localizado em Porto de Galinhas.

Segundo o motorista, dois PMs ordenaram que o carro fosse parado e pediram que ele apresentasse a carteira de habilitação, às margens da PE-009. Em seguida, mandaram que somente ele entrasse no posto do BPRv para realizar o teste do bafômetro.

O exame teria apresentado um resultado positivo para consumo de álcool. O turista relatou, na queixa, não ter consumido bebidas naquele dia.

Um dos policiais teria pedido R$ 3 mil em espécie para liberá-lo com a carteira de habilitação. A vítima precisou ir até um posto de combustíveis, onde fez um saque de R$ 400 e entregou aos PMs para ser liberado.

Em outubro do ano passado, outro caso semelhante foi relatado à coluna. Outro turista contou ter sofrido extorsão, também na PE-009, após confessar ter ingerido bebidas alcoólicas.

COMO DENUNCIAR?

As vítimas de crimes cometidos por policiais em Pernambuco podem procurar a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) para o registro da queixa. O prédio fica na Avenida Conde da Boa Vista, nº 428, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O funcionamento é 24 horas.

As denúncias também podem ser feitas por e-mail: denuncia@corregedoria.sds.pe.gov.br. Outra opção é por telefone: (81) 3184-2772.

Já a Ouvidoria da SDS está disponível pelo telefone 181 ou 0800-081-5001, de segunda a sábado, das 7h às 19h.