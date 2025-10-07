Manutenção de emergência da Compesa deixa mais de 50 bairros do Recife sem água

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A interrupção, que pode durar até 16 horas, é necessária para uma manutenção urgente no Sistema Duas Unas, de acordo com a própria companhia

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) emitiu um alerta de emergência, nesta terça-feira (7), comunicando que 58 bairros do Recife terão o fornecimento de água totalmente interrompido nesta quarta-feira (8). A interrupção, que pode durar até 16 horas, é necessária para uma manutenção urgente no Sistema Duas Unas.

Os trabalhos eletromecânicos e hidráulicos incluem o reparo de um vazamento na Adutora Duas Unas e serviços na Estação Elevatória, forçando a paralisação de todo o sistema.

SERVIÇO DA COMPESA

A Compesa informou que o serviço terá início às 7h e poderá se estender até as 23h. O fornecimento será retomado gradualmente a partir de quinta-feira (9), seguindo o calendário de abastecimento de cada região.

BAIRROS SEM ABASTECIMENTO:

Aflitos

Afogados

Alto do Mandu

Alto José do Pinho

Alto Santa Isabel

Apipucos

Arruda

Bairro do Recife

Boa Vista

Bomba do Hemetério

Brasilit

Cabanga

Casa Amarela

Casa Forte

Caxangá

Cidade Universitária

Coelhos

Cordeiro

Curado

Derby

Detran

Dois Irmãos

Encruzilhada

Engenho do Meio

Espinheiro

Graças

Ilha do Leite

Ilha do Retiro

Iputinga

Jaqueira

Jardim Petrópolis

Joana Bezerra

Macaxeira

Madalena

Mangabeira

Monsenhor Fabrício

Monteiro

Morro da Conceição

Mustardinha

Nova Descoberta

Paissandu

Parnamirim

Poço da Panela

Prado

Roda de Fogo

Santo Antônio

São José

San Martin

Santana

Santo Amaro

Soledade

Tamarineira

Torre

Torrões

UR-7 (Várzea)

Várzea

Vasco da Gama

Zumbi



Ainda segundo a Compesa, alguns bairros atendidos principalmente pelo Sistema Pirapama podem registrar baixa pressão durante o período de manutenção. São eles: Areias, Barro, Boa Viagem, Brasília Teimosa, Caçote, Estância, Imbiribeira, Ipsep, Jardim São Paulo, Jiquiá, Pina, Sancho e Tejipió.

A Companhia recomenda aos moradores das áreas afetadas que usem a água armazenada com moderação durante o período de manutenção.