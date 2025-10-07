Manutenção de emergência da Compesa deixa mais de 50 bairros do Recife sem água
A interrupção, que pode durar até 16 horas, é necessária para uma manutenção urgente no Sistema Duas Unas, de acordo com a própria companhia
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) emitiu um alerta de emergência, nesta terça-feira (7), comunicando que 58 bairros do Recife terão o fornecimento de água totalmente interrompido nesta quarta-feira (8). A interrupção, que pode durar até 16 horas, é necessária para uma manutenção urgente no Sistema Duas Unas.
Os trabalhos eletromecânicos e hidráulicos incluem o reparo de um vazamento na Adutora Duas Unas e serviços na Estação Elevatória, forçando a paralisação de todo o sistema.
SERVIÇO DA COMPESA
A Compesa informou que o serviço terá início às 7h e poderá se estender até as 23h. O fornecimento será retomado gradualmente a partir de quinta-feira (9), seguindo o calendário de abastecimento de cada região.
BAIRROS SEM ABASTECIMENTO:
Aflitos
Afogados
Alto do Mandu
Alto José do Pinho
Alto Santa Isabel
Apipucos
Arruda
Bairro do Recife
Boa Vista
Bomba do Hemetério
Brasilit
Cabanga
Casa Amarela
Casa Forte
Caxangá
Cidade Universitária
Coelhos
Cordeiro
Curado
Derby
Detran
Dois Irmãos
Encruzilhada
Engenho do Meio
Espinheiro
Graças
Ilha do Leite
Ilha do Retiro
Iputinga
Jaqueira
Jardim Petrópolis
Joana Bezerra
Macaxeira
Madalena
Mangabeira
Monsenhor Fabrício
Monteiro
Morro da Conceição
Mustardinha
Nova Descoberta
Paissandu
Parnamirim
Poço da Panela
Prado
Roda de Fogo
Santo Antônio
São José
San Martin
Santana
Santo Amaro
Soledade
Tamarineira
Torre
Torrões
UR-7 (Várzea)
Várzea
Vasco da Gama
Zumbi
Ainda segundo a Compesa, alguns bairros atendidos principalmente pelo Sistema Pirapama podem registrar baixa pressão durante o período de manutenção. São eles: Areias, Barro, Boa Viagem, Brasília Teimosa, Caçote, Estância, Imbiribeira, Ipsep, Jardim São Paulo, Jiquiá, Pina, Sancho e Tejipió.
A Companhia recomenda aos moradores das áreas afetadas que usem a água armazenada com moderação durante o período de manutenção.