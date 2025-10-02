Campanha do Brinquedo recebe doações para crianças migrantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 6ª edição da campanha está recebendo doações de até o dia 21 de outubro. Os brinquedos serão entregues no dia 25, numa festa para as crianças

A Campanha do Brinquedo – Doe e faça uma criança feliz, promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), está recebendo doações de brinquedos para crianças venezuelanas e de outras nacionalidades que hoje vivem no Brasil.

“A alegria de uma criança é capaz de iluminar o mundo. E quando essa alegria nasce da solidariedade, ela se torna ainda mais transformadora”, afirma Mona Mirella, assessora regional do Programa Infância, Adolescência e Juventudes (PIAJ) da CBNE2.

No ano passado, a Cáritas celebrou o Dia das Crianças com cerca de 80 crianças migrantes. Já neste ano, que é o sexto ano consecutivo da ação, o objetivo é garantir que mais de 100 crianças possam receber um brinquedo e um dia especial.

Como doar?

As doações devem ser brinquedos ou com uma doação online via pix, elas serão recebidas até o dia 21 de outubro. A contribuição online pode ser enviada para a chave pix: financeirocbne2@caritas.org.br (Cáritas Brasileira Regional NE2).

Os brinquedos doados podem ser entregues na Casa de Direitos de Pernambuco - Bloco E, Unicap, que fica na Rua do Príncipe, número 526, na Boa Vista, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h.

Festa do Brinquedo

Os brinquedos são entregues no dia 25 de outubro, durante a Festa do Brinquedo, que acontece das 14h às 16h, no Instituto Robinson Cavalcanti, na Rua Camboim, número 70, em Setúbal.

A festa conta com pula-pula, oficinas de arte, música e comidas típicas da Venezuela, o objetivo é trazer alegria para as crianças e integração. Este ano, a ação terá a participação de jovens do Projeto Juventudes pela Cultura da Paz (PIAJ), que vão atuar como monitores.

