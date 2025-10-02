Recife inicia seleção geral do serviço militar inicial feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez, mulheres de 18 anos participam do alistamento militar voluntário; etapa presencial vai até 16 de outubro na capital

O Recife sedia, de 1º a 16 de outubro, a Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino. A etapa é conduzida pela Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA) e envolve 670 jovens que se alistaram em 2025 na região do Grande Recife.

O processo é inédito no país e marca a inclusão das mulheres no serviço militar obrigatório, até então restrito aos homens.

Etapas da seleção

A fase presencial inclui avaliações física, antropométrica, oftalmológica e odontológica, além de entrevistas.

O objetivo é analisar o perfil das candidatas e definir a aptidão para o serviço. As jovens consideradas aptas seguirão para a Seleção Complementar, prevista para ocorrer na Base Administrativa do Curado e no Colégio Militar do Recife — únicas unidades do Exército designadas para receber recrutas femininas na capital pernambucana.

As aprovadas serão incorporadas conforme a necessidade das Forças Armadas. O serviço militar tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado anualmente por até oito anos.

Contexto nacional

O alistamento voluntário feminino começou em janeiro deste ano e se estendeu até junho, abrindo 1.465 vagas em todo o país para mulheres que completam 18 anos em 2025.

O processo é pioneiro e visa ampliar o efetivo das Forças Armadas, que atualmente contam com cerca de 37 mil mulheres — aproximadamente 10% do total.

Até então, a atuação feminina era mais comum em áreas como saúde, ensino e logística, ou em cursos específicos como o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). O novo processo amplia o espaço para participação no serviço militar inicial.

