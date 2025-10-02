fechar
Pernambuco | Notícia

Recife inicia seleção geral do serviço militar inicial feminino

Pela primeira vez, mulheres de 18 anos participam do alistamento militar voluntário; etapa presencial vai até 16 de outubro na capital

Por JC Publicado em 02/10/2025 às 12:53
Candidatas participam da Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino no Recife, etapa presencial do alistamento voluntário.
Candidatas participam da Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino no Recife, etapa presencial do alistamento voluntário. - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Recife sedia, de 1º a 16 de outubro, a Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino. A etapa é conduzida pela Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA) e envolve 670 jovens que se alistaram em 2025 na região do Grande Recife.

O processo é inédito no país e marca a inclusão das mulheres no serviço militar obrigatório, até então restrito aos homens.

Etapas da seleção

A fase presencial inclui avaliações física, antropométrica, oftalmológica e odontológica, além de entrevistas.

O objetivo é analisar o perfil das candidatas e definir a aptidão para o serviço. As jovens consideradas aptas seguirão para a Seleção Complementar, prevista para ocorrer na Base Administrativa do Curado e no Colégio Militar do Recife — únicas unidades do Exército designadas para receber recrutas femininas na capital pernambucana.

As aprovadas serão incorporadas conforme a necessidade das Forças Armadas. O serviço militar tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado anualmente por até oito anos.

Leia Também

Contexto nacional

O alistamento voluntário feminino começou em janeiro deste ano e se estendeu até junho, abrindo 1.465 vagas em todo o país para mulheres que completam 18 anos em 2025.

O processo é pioneiro e visa ampliar o efetivo das Forças Armadas, que atualmente contam com cerca de 37 mil mulheres — aproximadamente 10% do total.

Até então, a atuação feminina era mais comum em áreas como saúde, ensino e logística, ou em cursos específicos como o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). O novo processo amplia o espaço para participação no serviço militar inicial.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)
Meteorologia

Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)
Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais
PARADA

Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais

Compartilhe

Tags