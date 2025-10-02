Recife inicia seleção geral do serviço militar inicial feminino
Pela primeira vez, mulheres de 18 anos participam do alistamento militar voluntário; etapa presencial vai até 16 de outubro na capital
Clique aqui e escute a matéria
O Recife sedia, de 1º a 16 de outubro, a Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial Feminino. A etapa é conduzida pela Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA) e envolve 670 jovens que se alistaram em 2025 na região do Grande Recife.
O processo é inédito no país e marca a inclusão das mulheres no serviço militar obrigatório, até então restrito aos homens.
Etapas da seleção
A fase presencial inclui avaliações física, antropométrica, oftalmológica e odontológica, além de entrevistas.
O objetivo é analisar o perfil das candidatas e definir a aptidão para o serviço. As jovens consideradas aptas seguirão para a Seleção Complementar, prevista para ocorrer na Base Administrativa do Curado e no Colégio Militar do Recife — únicas unidades do Exército designadas para receber recrutas femininas na capital pernambucana.
As aprovadas serão incorporadas conforme a necessidade das Forças Armadas. O serviço militar tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado anualmente por até oito anos.
Contexto nacional
O alistamento voluntário feminino começou em janeiro deste ano e se estendeu até junho, abrindo 1.465 vagas em todo o país para mulheres que completam 18 anos em 2025.
O processo é pioneiro e visa ampliar o efetivo das Forças Armadas, que atualmente contam com cerca de 37 mil mulheres — aproximadamente 10% do total.
Até então, a atuação feminina era mais comum em áreas como saúde, ensino e logística, ou em cursos específicos como o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). O novo processo amplia o espaço para participação no serviço militar inicial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp