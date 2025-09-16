Maratona nacional dos Juizados Especiais premia protótipos de inovação em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reuniu mais de 80 participantes de todo o Brasil na Esmape para criar soluções que tornem a Justiça mais simples, acessível e eficiente

Clique aqui e escute a matéria

A maratona nacional dos Juizados Especiais (JespJam) chegou à sua 4ª edição e, pela primeira vez, contou com participantes de todo o Brasil.

Realizado entre os dias 10 e 12 de setembro, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), o evento reuniu magistrados, servidores e colaboradores externos para desenvolver soluções inovadoras que possam modernizar o atendimento no Judiciário.

Debates e criação de protótipos

Mais de 80 participantes foram divididos em 12 grupos, com apoio de laboratoristas e especialistas, para desenvolver protótipos voltados a três macrodesafios: melhorar a conciliação, fortalecer a oralidade no sistema dos Juizados e simplificar processos.

O encontro teve como tema central “(Re)construindo o futuro em redes”, celebrando também os 30 anos da criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Protótipos premiados

Três projetos se destacaram e receberam premiação:

NegociaAI: mecanismo pré-processual que permite ao usuário apresentar uma pré-queixa. A empresa intimada tem até cinco dias para responder com uma proposta de acordo. Caso não haja consenso, o processo segue normalmente, sem perda de tempo. O sistema usa inteligência artificial para ajudar a formular a demanda.

mecanismo pré-processual que permite ao usuário apresentar uma pré-queixa. A empresa intimada tem até cinco dias para responder com uma proposta de acordo. Caso não haja consenso, o processo segue normalmente, sem perda de tempo. O sistema usa inteligência artificial para ajudar a formular a demanda. Juci: guia virtual inclusiva que transforma a fala do usuário em petições simplificadas, facilitando o acesso ao sistema judicial.

guia virtual inclusiva que transforma a fala do usuário em petições simplificadas, facilitando o acesso ao sistema judicial. JuiZap: chatbot integrado ao WhatsApp para fornecer informações sobre audiências e atualizações processuais de forma prática e acessível.

Colaboração nacional

O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e pela Esmape, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas (Ideias Esmape/TJPE).

A programação incluiu visitas técnicas ao Fórum Desembargador Benildes de Souza Ribeiro, onde funcionam os Juizados Especiais da Capital, permitindo aos participantes conhecer de perto a rotina dos servidores.

Repercussão

Autoridades e jurados reforçaram o impacto do evento. A vice-diretora da Esmape, desembargadora Daisy Andrade, destacou a relevância da maratona como espaço para práticas inovadoras no Judiciário. Já o juiz Roberto Pedrosa, coordenador-geral dos Juizados Especiais de Pernambuco, afirmou que as ideias apresentadas serão úteis no dia a dia, aproximando a Justiça do cidadão.

O juiz Faustino Macêdo, coordenador do Ideias, celebrou o caráter nacional da edição: “Foram três dias dedicados à inovação tecnológica voltada à melhoria do sistema. Ao final, conseguimos pensar em 12 projetos com potencial de impacto real nos Juizados Especiais de todo o Brasil”.

Para a conselheira do CNJ, Daniela Madeira, a JespJam demonstra o compromisso do Judiciário em buscar soluções centradas no cidadão.

Cultura e integração

Além dos debates e oficinas, o evento contou com apresentações culturais de frevo, forró e afoxé nos corredores da Esmape, reforçando a integração entre inovação e identidade cultural pernambucana.