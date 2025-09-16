Maratona nacional dos Juizados Especiais premia protótipos de inovação em Pernambuco
Evento reuniu mais de 80 participantes de todo o Brasil na Esmape para criar soluções que tornem a Justiça mais simples, acessível e eficiente
A maratona nacional dos Juizados Especiais (JespJam) chegou à sua 4ª edição e, pela primeira vez, contou com participantes de todo o Brasil.
Realizado entre os dias 10 e 12 de setembro, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), o evento reuniu magistrados, servidores e colaboradores externos para desenvolver soluções inovadoras que possam modernizar o atendimento no Judiciário.
Debates e criação de protótipos
Mais de 80 participantes foram divididos em 12 grupos, com apoio de laboratoristas e especialistas, para desenvolver protótipos voltados a três macrodesafios: melhorar a conciliação, fortalecer a oralidade no sistema dos Juizados e simplificar processos.
O encontro teve como tema central “(Re)construindo o futuro em redes”, celebrando também os 30 anos da criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Protótipos premiados
Três projetos se destacaram e receberam premiação:
- NegociaAI: mecanismo pré-processual que permite ao usuário apresentar uma pré-queixa. A empresa intimada tem até cinco dias para responder com uma proposta de acordo. Caso não haja consenso, o processo segue normalmente, sem perda de tempo. O sistema usa inteligência artificial para ajudar a formular a demanda.
- Juci: guia virtual inclusiva que transforma a fala do usuário em petições simplificadas, facilitando o acesso ao sistema judicial.
- JuiZap: chatbot integrado ao WhatsApp para fornecer informações sobre audiências e atualizações processuais de forma prática e acessível.
Colaboração nacional
O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e pela Esmape, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas (Ideias Esmape/TJPE).
A programação incluiu visitas técnicas ao Fórum Desembargador Benildes de Souza Ribeiro, onde funcionam os Juizados Especiais da Capital, permitindo aos participantes conhecer de perto a rotina dos servidores.
Repercussão
Autoridades e jurados reforçaram o impacto do evento. A vice-diretora da Esmape, desembargadora Daisy Andrade, destacou a relevância da maratona como espaço para práticas inovadoras no Judiciário. Já o juiz Roberto Pedrosa, coordenador-geral dos Juizados Especiais de Pernambuco, afirmou que as ideias apresentadas serão úteis no dia a dia, aproximando a Justiça do cidadão.
O juiz Faustino Macêdo, coordenador do Ideias, celebrou o caráter nacional da edição: “Foram três dias dedicados à inovação tecnológica voltada à melhoria do sistema. Ao final, conseguimos pensar em 12 projetos com potencial de impacto real nos Juizados Especiais de todo o Brasil”.
Para a conselheira do CNJ, Daniela Madeira, a JespJam demonstra o compromisso do Judiciário em buscar soluções centradas no cidadão.
Cultura e integração
Além dos debates e oficinas, o evento contou com apresentações culturais de frevo, forró e afoxé nos corredores da Esmape, reforçando a integração entre inovação e identidade cultural pernambucana.