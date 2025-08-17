fechar
Esmape lança novo mestrado profissional em Direito e Inovação

Curso terá edital lançado em setembro e faz parte da estratégia da Escola Judicial de Pernambuco para ampliar a formação de magistrados e servidores

Por JC Publicado em 17/08/2025 às 14:05
Atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional
Atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional - Divulgação

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) firmou uma nova parceria acadêmica para reforçar a qualificação do Judiciário pernambucano.

Na última quarta-feira (13), o diretor-geral da instituição, desembargador Jorge Américo, assinou contrato com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) para a oferta do mestrado profissional em Direito e Inovação.

Edital e cronograma de seleção

De acordo com a Esmape, o edital do curso será lançado no dia 1° de setembro, com período de inscrições de 1°/9 a 6/10. A seleção ocorrerá entre 7/10 e 7/11, e as matrículas serão realizadas de 10 a 14/11.

O curso será voltado a magistrados e servidores que buscam aprofundar conhecimentos em inovação aplicada ao Direito e às práticas do sistema de Justiça.

Compromisso com a formação contínua

Para o desembargador Jorge Américo, o novo curso consolida o papel da Esmape como referência na formação acadêmica do Judiciário.

“Essa parceria evidencia cada vez mais o compromisso da Escola com o fortalecimento do diálogo institucional e a qualificação constante de magistrados e servidores, além de se consolidar como um polo de desenvolvimento intelectual e profissional no âmbito do Judiciário pernambucano”, afirmou.

Outras parcerias acadêmicas

Atualmente, a Esmape já oferece seis especializações lato sensu em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Também mantém quatro programas de mestrado: três profissionais — dois deles com a UFPE e, agora, um com a Unicap — e um mestrado acadêmico realizado em conjunto com a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP), fundada por professores da USP.

