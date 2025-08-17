Esmape lança novo mestrado profissional em Direito e Inovação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Curso terá edital lançado em setembro e faz parte da estratégia da Escola Judicial de Pernambuco para ampliar a formação de magistrados e servidores

Clique aqui e escute a matéria

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) firmou uma nova parceria acadêmica para reforçar a qualificação do Judiciário pernambucano.

Na última quarta-feira (13), o diretor-geral da instituição, desembargador Jorge Américo, assinou contrato com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) para a oferta do mestrado profissional em Direito e Inovação.

Leia Também Professores podem concorrer a 2 mil bolsas gratuitas do Santander e Harvard

Edital e cronograma de seleção

De acordo com a Esmape, o edital do curso será lançado no dia 1° de setembro, com período de inscrições de 1°/9 a 6/10. A seleção ocorrerá entre 7/10 e 7/11, e as matrículas serão realizadas de 10 a 14/11.

O curso será voltado a magistrados e servidores que buscam aprofundar conhecimentos em inovação aplicada ao Direito e às práticas do sistema de Justiça.

Compromisso com a formação contínua

Para o desembargador Jorge Américo, o novo curso consolida o papel da Esmape como referência na formação acadêmica do Judiciário.

“Essa parceria evidencia cada vez mais o compromisso da Escola com o fortalecimento do diálogo institucional e a qualificação constante de magistrados e servidores, além de se consolidar como um polo de desenvolvimento intelectual e profissional no âmbito do Judiciário pernambucano”, afirmou.

Outras parcerias acadêmicas

Atualmente, a Esmape já oferece seis especializações lato sensu em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Também mantém quatro programas de mestrado: três profissionais — dois deles com a UFPE e, agora, um com a Unicap — e um mestrado acadêmico realizado em conjunto com a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP), fundada por professores da USP.

