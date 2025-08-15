fechar
Enem e Educação | Notícia

Professores podem concorrer a 2 mil bolsas gratuitas do Santander e Harvard

Inscrições para o programa Teaching with Purpose vão até 18 de agosto e oferecem curso online de 8 semanas sobre inovação e inclusão em sala de aula

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 21:25
Professor escrevendo em lousa em sala de aula
Professor escrevendo em lousa em sala de aula - Divulgação/Prefeitura de Nazaré da Mata

Clique aqui e escute a matéria

Professores universitários de todo o Brasil têm a oportunidade de participar do Santander – Teaching with Purpose, iniciativa realizada em parceria com a Harvard Business Publishing. O programa é gratuito e oferece 2 mil bolsas de estudo internacionais para docentes com mais de três anos de experiência.

As inscrições estão abertas até 18 de agosto de 2025 pelo site Santander Open Academy.

Como funciona o curso

O treinamento terá duração de 8 semanas, totalmente online, no formato flipped classroom (sala de aula invertida). O modelo inclui conteúdos digitais, atividades coletivas e cinco sessões ao vivo com especialistas de Harvard.

Segundo Márcio Giannico, Senior Head do Santander Brasil, a proposta é aproximar professores da realidade atual: “Aprender novas metodologias e incorporar ferramentas contemporâneas é essencial para se conectar com os estudantes”.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O que será ensinado

Entre os temas que serão abordados estão:

  • Planejamento de aulas com metodologias ativas;
  • Estratégias para engajamento dos alunos;
  • Avaliação do ensino;
  • Criação de ambientes seguros e inclusivos;
  • Uso de inteligência artificial no ensino.

O conteúdo é adaptado ao ritmo de cada participante e pode ser integrado à prática docente já durante o curso.

Inscrições abertas a todos os professores

Para participar, não é necessário ser cliente do banco. As bolsas estão abertas a docentes de 13 países, incluindo o Brasil, e contemplam professores universitários de todas as áreas.

Leia também

Educação Infantil: desafios na formação e na valorização dos professores
Educação Infantil

Educação Infantil: desafios na formação e na valorização dos professores

Compartilhe

Tags