Professores podem concorrer a 2 mil bolsas gratuitas do Santander e Harvard
Inscrições para o programa Teaching with Purpose vão até 18 de agosto e oferecem curso online de 8 semanas sobre inovação e inclusão em sala de aula
Professores universitários de todo o Brasil têm a oportunidade de participar do Santander – Teaching with Purpose, iniciativa realizada em parceria com a Harvard Business Publishing. O programa é gratuito e oferece 2 mil bolsas de estudo internacionais para docentes com mais de três anos de experiência.
As inscrições estão abertas até 18 de agosto de 2025 pelo site Santander Open Academy.
Como funciona o curso
O treinamento terá duração de 8 semanas, totalmente online, no formato flipped classroom (sala de aula invertida). O modelo inclui conteúdos digitais, atividades coletivas e cinco sessões ao vivo com especialistas de Harvard.
Segundo Márcio Giannico, Senior Head do Santander Brasil, a proposta é aproximar professores da realidade atual: “Aprender novas metodologias e incorporar ferramentas contemporâneas é essencial para se conectar com os estudantes”.
O que será ensinado
Entre os temas que serão abordados estão:
- Planejamento de aulas com metodologias ativas;
- Estratégias para engajamento dos alunos;
- Avaliação do ensino;
- Criação de ambientes seguros e inclusivos;
- Uso de inteligência artificial no ensino.
O conteúdo é adaptado ao ritmo de cada participante e pode ser integrado à prática docente já durante o curso.
Inscrições abertas a todos os professores
Para participar, não é necessário ser cliente do banco. As bolsas estão abertas a docentes de 13 países, incluindo o Brasil, e contemplam professores universitários de todas as áreas.